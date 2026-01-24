إعلان

خبير استراتيجي: إيران ليست فنزويلا والجغرافيا والديموغرافيا تحسم المعركة

كتب : أحمد عبدالمنعم

10:55 م 24/01/2026

الدكتور نضال أبو زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور نضال أبو زيد، الخبير الاستراتيجي والعسكري، أن التطورات تثبت أن الربع الأول من 2026 سيكون ربعًا ساخنًا كما توقع الجميع من قبل، موضحًا أن أرمادا الأمريكية هي السر في الحرب على إيران.

وأضاف نضال أبو زيد، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، على أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط والتحركات الأمريكية خلال الفترة والساعات الأخيرة تثبت أننا أمام حروب الجيل السادس، مشيرًا إلى أنه قد نكون أمام ساعات فاصلة من اتخاذ قرار الحرب على إيران.

وأوضح نضال أبو زيد، أن إيران لديها الكثير من الأسلحة والقوى الضاربة بصواريخ الفاتح، مؤكدًا أنه لا يوجد شبه بين إيران وفنزويلا لسبب رئيسي هو الجغرافيا والديموغرافيا، حيث إن إيران مليون و600 كيلو متر مربع، متابعًا: “هذا يعني أننا أمام مساحة جغرافية واسعة ترهق الجيوش، ولذلك يتجه الجيش الأمريكي لما يسمى بحرب المراحل ضد إيران، الحرب الثانية تشمل عملية القصف بالصواريخ والمرحلة الثالثة تشمل عملية الجواسيس الذي يتم زراعتهم في الداخل الإيراني”.

وتابع: “فيما يتعلق بما لدى إيران، حيث إن لديها الصواريخ والقوة الضاربة، والجانب الأمريكي ينتبه لهذه النقطة ويريد شلل للقرار الإيراني حتى يحجم أي رد إيراني”.



