كتب- أحمد عبدالمنعم:

وجه سامح الدسوقي أبو الوفا خالص التهنئة إلى رجال الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة، مؤكدًا أن هذه الذكرى الوطنية الخالدة تُجسد معاني التضحية والفداء، وتعكس الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الداخلية في حماية أمن الوطن واستقرار المجتمع.

وأكد سامح أبو الوفا الخبير الاقتصادي، في تصريحات لراديو مصر، أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة إعادة تموضع قوية، مدعومة بحالة من الاستقرار السياسي والأمني، وإصلاحات اقتصادية هيكلية ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

وأوضح "أبو الوفا"، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، من خلال التوسع في مشروعات البنية التحتية العملاقة، وتطوير المناطق الصناعية واللوجستية، فضلًا عن التسهيلات التي قدمتها الحكومة للقطاع الخاص، بما يعكس رؤية واضحة تستهدف تحقيق نمو مستدام وزيادة معدلات التشغيل.

وأشار إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز دور رجال الأعمال في دعم الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، وتوطين الصناعة، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأضاف سامح الدسوقي أبو الوفا، أن الإصلاحات المالية والنقدية، رغم ما تحمله من تحديات قصيرة المدى، أسست لاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على الصمود أمام الأزمات العالمية، لافتًا إلى أن وضوح الرؤية الاقتصادية للدولة يشجع المستثمرين على التوسع وضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

وشدد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تمكين رواد الأعمال وفتح آفاق التمويل والتدريب أمامهم يسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وتحقيق تنمية متوازنة في مختلف المحافظات.

وأكد أبو الوفا أن استمرار الاستقرار والأمن يمثل العامل الأهم في جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن ما تحقق من إنجازات اقتصادية هو نتاج تكامل بين السياسات الاقتصادية الحكيمة، والاستقرار المؤسسي، والدعم المتواصل من القيادة السياسية لمسار التنمية الشاملة.

وأكد "أبو الوفا"، أن ما تنعم به مصر من حالة أمنية مستقرة وقدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، هو نتاج عمل مؤسسي منضبط، ورؤية وطنية شاملة تقودها القيادة السياسية الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أعاد بناء الدولة على أسس قوية من الأمن والتنمية وسيادة القانون.

كما ثمّن الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مشيدًا بالجهود المتواصلة لتطوير المنظومة الأمنية، ورفع كفاءة رجال الشرطة، وتعزيز الأمن المجتمعي بما يحقق الطمأنينة للمواطن ويحمي مقدرات الدولة.

وأوضح أن رجال الشرطة المصرية يضربون أروع الأمثلة في الانضباط والتفاني، ويقفون دائمًا في الصفوف الأولى دفاعًا عن الوطن، جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة، في معركة مستمرة لحماية الدولة المصرية والحفاظ على استقرارها وسط محيط إقليمي بالغ التعقيد.