إعلان

موسى يشيد بخطاب "المصارحة" للرئيس: أي دولة فيها ميليشيا لن تعود من جديد

كتب : داليا الظنيني

10:16 م 24/01/2026

أحمد موسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الإعلامي أحمد موسى، على حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية عيد الشرطة الـ٧٤ بأكاديمية الشرطة، معتبرًا أن خطاب الرئيس شكل جلسة مصارحة حقيقية مع الشعب.

وأشاد "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" بهذا النهج، قائلاً: "أوجه الشكر للرئيس السيسي على جلسة المصارحة الحقيقية مع الشعب المصري ووضعه صورة مصر الحالية بوضوح".

وأضاف موسى أن هناك من يعترضون على تقدم البلاد، محذرًا من خطورة فكرة الميليشيات، ومؤكدًا أن "أي دولة فيها ميليشيا لن تعود من جديد".

وتابع أن مفهوم الدولة يقوم على وجود مؤسسات سيادية موحدة، قائلًا: "الدولة تعني تواجد جيش واحد وشرطة واحدة ومؤسسات واحدة"، في إشارة واضحة لرفض أي كيانات موازية.

وأشار إلى ما وصفه بمحاولات جماعة الإخوان لخلق ميليشيات مسلحة، مضيفًا أن هناك من يواصل اليوم التحريض ضد الدولة وإثارة الرأي العام، مؤكدًا أن الدولة المصرية تواصل عملها التنموي رغم هذه المعوقات، حيث تسير قدمًا في تطوير منظومة التعليم وتبني نموذج المدارس اليابانية الناجح.

وشدد موسى على قوة وانضباط مؤسسات الدولة، وخاصة القوات المسلحة التي تمتلك آليات واضحة للعمل واختيار كوادرها، مؤكدًا أن مصر دولة تحترم دستورها وقوانينها، وأن خرق هذا الدستور أو تلك القوانين "أمر غير وارد"، مما يعكس متانة البناء المؤسسي والقانوني للدولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد موسى الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة احتفالية عيد الشرطة أكاديمية الشرطة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحذير من الشبورة الكثيفة.. الأرصاد: توقعات باستمرار الطقس الدافئ خلال هذا
أخبار مصر

تحذير من الشبورة الكثيفة.. الأرصاد: توقعات باستمرار الطقس الدافئ خلال هذا
خبير اقتصادي في عيد الشرطة: الاستقرار والأمن يمثلان العامل الأهم في جذب
أخبار مصر

خبير اقتصادي في عيد الشرطة: الاستقرار والأمن يمثلان العامل الأهم في جذب
أين تذهب غدًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟
أخبار مصر

أين تذهب غدًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟
الدفاع السورية تعلن تمديد وقف النار مع "قسد" لمدة 15 يوما
شئون عربية و دولية

الدفاع السورية تعلن تمديد وقف النار مع "قسد" لمدة 15 يوما
ملخص مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

ملخص مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام