علق الإعلامي أحمد موسى، على حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية عيد الشرطة الـ٧٤ بأكاديمية الشرطة، معتبرًا أن خطاب الرئيس شكل جلسة مصارحة حقيقية مع الشعب.

وأشاد "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" بهذا النهج، قائلاً: "أوجه الشكر للرئيس السيسي على جلسة المصارحة الحقيقية مع الشعب المصري ووضعه صورة مصر الحالية بوضوح".

وأضاف موسى أن هناك من يعترضون على تقدم البلاد، محذرًا من خطورة فكرة الميليشيات، ومؤكدًا أن "أي دولة فيها ميليشيا لن تعود من جديد".

وتابع أن مفهوم الدولة يقوم على وجود مؤسسات سيادية موحدة، قائلًا: "الدولة تعني تواجد جيش واحد وشرطة واحدة ومؤسسات واحدة"، في إشارة واضحة لرفض أي كيانات موازية.

وأشار إلى ما وصفه بمحاولات جماعة الإخوان لخلق ميليشيات مسلحة، مضيفًا أن هناك من يواصل اليوم التحريض ضد الدولة وإثارة الرأي العام، مؤكدًا أن الدولة المصرية تواصل عملها التنموي رغم هذه المعوقات، حيث تسير قدمًا في تطوير منظومة التعليم وتبني نموذج المدارس اليابانية الناجح.

وشدد موسى على قوة وانضباط مؤسسات الدولة، وخاصة القوات المسلحة التي تمتلك آليات واضحة للعمل واختيار كوادرها، مؤكدًا أن مصر دولة تحترم دستورها وقوانينها، وأن خرق هذا الدستور أو تلك القوانين "أمر غير وارد"، مما يعكس متانة البناء المؤسسي والقانوني للدولة.