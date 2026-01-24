إعلان

لميس الحديدي تعلق على تحذير السيسي من تداعيات تهجير الفلسطينيين

كتبت- داليا الظنيني:

10:06 م 24/01/2026

لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ٧٤، معتبرة أن رسائله حملت أبعادًا قوية وجريئة على الصعيدين الإقليمي والمحلي.

وأكدت خلال برنامجها "الصورة" على قناة "النهار" أن الرئيس وجه كلمات مهمة تتعلق بحرية العبادة وحرية الاختيار وإصلاح المؤسسات، إلى جانب الرسائل السياسية المتعلقة بالملفين الفلسطيني والعلاقات الدولية.

وتابعت الحديدي، أن جزءًا كبيرًا من الخطاب تطرق إلى القضية الفلسطينية واتفاق شرم الشيخ، حيث شدد الرئيس على أهمية تنفيذ بنوده وإنفاذ إدخال المساعدات الإنسانية.

وأشارت إلى أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس كان ممتازًا ومتميزًا، مؤكدة أن العلاقات المصرية الأمريكية تشهد حاليًا حالة من التحسن والتفاهم الواضح.

وأضافت الإعلامية أن الرئيس جدد تحذيره الواضح من استمرار المخططات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني، قائلة: "يبدو أنه يشعر أن مخطط التهجير لم ينتهِ".

وأوضحت أن تحذير الرئيس هذه المرة اتجه أيضًا إلى الجانب الأوروبي، حيث حذر من أن أي عملية تهجير قد تؤدي إلى موجة نزوح كبيرة قد تصل إلى الملايين صوب أوروبا، مما لن يقضي على القضية الفلسطينية فحسب، بل سيخلق أزمة إنسانية وسياسية جديدة في المنطقة والمحيط الدولي.

لميس الحديدي السيسي عيد الشرطة تهجير الفلسطينيين

