خالد أبو بكر: خطابات الرئيس الارتجالية رسائل صادقة من القلب تؤثر في المواطنين

كتب : داليا الظنيني

09:53 م 24/01/2026

المحامي الدولي خالد أبو بكر

أعرب الإعلامي خالد أبو بكر، عن تقديره للخطاب التلقائي الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة، معتبرًا أن مثل هذه الكلمات الصادقة التي تخرج من القلب تحمل تأثيرًا بالغًا لدى الجمهور.

وأكد أبو بكر خلال حلقة برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار" أمله في ألا يغيب هذا النمط من الخطاب الصادق لفترات طويلة، مشيرًا إلى أنه يفضل الاستماع إلى الخطابات الارتجالية والعفوية للرئيس على تلك المعدة مسبقًا.

وأضاف مقدم "آخر النهار" أن الرئيس السيسي وجه في كلمته الأخيرة رسائل عميقة، أبرزها الدعوة إلى احترام حرية المعتقد ورفض فرص الوصاية على إيمان الآخرين.

وتوقف أبو بكر عند عبارة الرئيس التي قال فيها: "اللي يؤمن يؤمن، واللي لا يؤمن لا يؤمن، وده مش موضوعنا، وخليكم حراس على حرية العقيدة مش حراس على العقيدة"، مؤكدًا أن هذه الكلمات تحمل فلسفة واضحة في تقبل الآخر وضمان حريته الفكرية.

وتابع أن الرسالة الأساسية تكمن في أن دور الإنسان لا يتعدى حراسة حرية الاعتقاد، وليس الحكم على الآخرين أو مصيرهم، قائلاً: "يعني مش مشكلتك مين صلى ومين زكى، ومش ممكن تقول أصل ده ما بيسيبش الصلاة فيبقى رايح الجنة أو العكس ويبقى رايح النار، أنت مش ربنا".

وأكد أن هذا المبدأ يجب أن يكون حاكمًا للحوار المجتمعي، معتبرًا أن الخطاب التلقائي للرئيس يحمل مصداقية أكبر ويصل إلى القلب مباشرة.

خالد أبو بكر الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية عيد الشرطة السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة

