شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية التي أُقيمت بالقاعة الدولية (بلازا 1) ضمن برنامج الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لمناقشة كتابي "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي" للسفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية.

جاء ذلك وسط حضور جماهيري كبير من المثقفين والباحثين والمهتمين بالشأنين السياسي والفكري، بمشاركة السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والمفكر الكبير الدكتور عبد المنعم سعيد، والمفكر الاستراتيجي اللواء خالد عكاشة، وأداراتها الكاتبة نشوى الحوفي، بحضور الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي للمعرض.



وتناولت "الندوة"، مناقشة مضامين الكتابين، وما يقدمانه من شهادات توثيقية ورؤى تحليلية عميقة لمسيرة طويلة من العمل الدبلوماسي والسياسي للكاتب، إذ استعرض السفير أحمد أبو الغيط محطات مفصلية في تاريخ المنطقة، وتجارب شخصية ومواقف عاصرها عن قرب، مسلطًا الضوء على التحديات التي واجهتها الدولة المصرية والعالم العربي في فترات دقيقة، ودور الدبلوماسية في إدارة الأزمات وصياغة المواقف.

وناقشت "الندوة"، ترجمة الكتابين إلى ٧ لغات أجنبية، وأنهما يُمثلان محاولة لتقديم شهادة للتاريخ، ونقل الخبرة للأجيال الجديدة، مشددًا على أهمية التوثيق بوصفه أداة لفهم الماضي واستشراف المستقبل، و أن ما مرت به المنطقة من تحولات كبرى يستوجب قراءة واعية ومتأنية، تقوم على المعرفة والموضوعية بعيدًا عن الشعارات والانطباعات السطحية.



وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن مناقشة مثل هذه الإصدارات المهمة في رحاب معرض القاهرة الدولي للكتاب تعكس الدور المحوري للمعرض كمنصة للحوار الجاد وتبادل الرؤى، وتؤكد مكانته كأحد أهم الفعاليات الثقافية والفكرية في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الكتب تساهم في إثراء الوعي العام، وإتاحة مادة معرفية ومساحات تفاعلية مهمة لفهم التاريخ الحديث وتحولاته من منظور توثيقي رفيع.



وأوضح "الوزير"، أن وزارة الثقافة تحرص على دعم مثل هذه الفعاليات التي تجمع بين الفكر والتجربة والخبرة، وتثمن دورها في بناء وعي مستنير قائم على المعرفة، مؤكدًا أن الثقافة تمثل أحد أعمدة بناء الإنسان، وأداة رئيسية لترسيخ قيم الانتماء والفهم العميق لقضايا الوطن والمنطقة.



واختُتمت الندوة في أجواء حوارية ثرية، شهدت تفاعلًا واسعًا من الحضور، بما عكس اهتمام الجمهور بمثل هذه اللقاءات الفكرية الجادة، ودور معرض القاهرة الدولي للكتاب في إتاحة مساحات حرة للنقاش والتفكير، وترسيخ قيمة الكتاب بوصفه نافذة أساسية على التاريخ والتجربة الإنسانية.



