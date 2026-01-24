مكتبات سور الأزبكية.. قبلة طلاب الجامعات في معرض الكتاب

تعتبر مكتبات سور الأزبكية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب من أبرز الوجهات التي يقصدها طلاب الجامعات سنويًّا؛ لما توفره من كتب ومراجع علمية متخصصة بأسعار مخفضة تناسب إمكاناتهم، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الكتب الأكاديمية.

ورصدت عدسات "مصراوي"، إقبالًا كثيفًا من طلاب كليات الطب والهندسة والعلوم والآداب، على الجناح الخاص بمكتبات سور الأزبكية بمعرض الكتاب في نسخته الـ57، الواقع بين قاعتَي 4 و5 بأرض المعارض، إذ يضم الجناح مجموعة متنوعة من المراجع العلمية والكتب الدراسية والموسوعات التي يحتاج إليها الطلاب خلال سنوات دراستهم الجامعية.

وتبدأ أسعار العديد من الكتب والمراجع الأكاديمية من 50 جنيهًا، وتتراوح أسعار بعض المجلدات والكتب الأجنبية المتخصصة بين 50 و100 جنيه كبداية، وهو ما يمنح الطلاب فرصة اقتناء مراجع علمية مهمة بتكلفة أقل مقارنةً بدور النشر الأخرى المشاركة في المعرض.

وتوفر مكتبات سور الأزبكية، مؤلفات علمية قديمة ونادرة لا تتوافر بسهولة في الأسواق، ما يزيد من قيمتها لدى الطلاب والباحثين، خصوصًا في التخصصات التي تعتمد على المراجع الكلاسيكية.

