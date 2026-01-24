اعقلوا الأمور.. أسامة هيكل يعلق على قرار فرض ضرائب على الهواتف

كتب- محمد أبو بكر:

علَّق أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، على قرار مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بانتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة القادمين من الخارج.

وقال هيكل، حسب منشور له عبر "فيسبوك"، اليوم السبت، إن شركة "أبل" لا تربح 400 دولار في جهاز المحمول الذي اخترعته، وتصرف مليارات الدولارات على أبحاث تطويره.

وأضاف وزير الإعلام الأسبق: "مصر التي لم تنتجه ولا حتى فكرت تقلده، ولا حتى تمتلك شبكات اتصالات وإنترنت محترمة.. تريد أن تربح أكثر من 700 دولار على نفس الجهاز دون أي مجهود؛ كضريبة لا تطبق في أية دولة في العالم.. اعقلوا الأمور، يرحمكم الله".

كان تنظيم الاتصالات قال إن القرار يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بدءًا من يناير 2025، والتي صاحبها قرار استثنائي بالإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًّا غير خاضعة للجمارك.

وبموجب القرار لن يتم استثناء أي هاتف قادم من الخارج من الرسوم المفروضة والمقدرة بـ38% من سعر الهاتف، ويشمل ذلك الهواتف القادمة بصحبة المصريين من الخارج، حيث يتم تطبيق الرسوم المقررة عليه خلال 90 يومًا من تاريخ تفعيل الهاتف.

