موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة للحكومة والقطاع الخاص

كتب : محمد أبو بكر

02:00 م 24/01/2026

موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

يبحث عدد كبير من المواطنين والعاملين في القطاعين العام والخاص، عن موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس 29 شهر يناير 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات (إن وجدت) وفقا للمواعيد المُقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وفي سياق متصل، أعلن محمد جبران، وزير العمل، موعد إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير للعاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وقال "جبران"، إن إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة ستكون يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، وتُطبق على العاملين بالقطاع الخاص، تنفيذًا لأحكام المادة 129 من قانون العمل، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد أيام الإجازات الرسمية.

وأوضحت الوزارة، أنه في حال تشغيل العامل خلال هذا اليوم، يحق له الحصول على أجره المعتاد مضافًا إليه أجر مثلي اليوم، أو تعويضه بيوم إجازة بديل بناءً على طلب كتابي يُحفظ في ملفه الوظيفي، وفقًا للقانون.

