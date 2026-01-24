إعلان

اليوم.. نشأت الديهي يدير حوارًا مع "أبو الغيط" حول مؤلفَيه بمعرض الكتاب

كتب : أحمد العش

12:29 م 24/01/2026 تعديل في 12:30 م

الإعلامي نشأت الديهي

كتب- أحمد العش:

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، في تمام الساعة الـرابعة من عصر اليوم السبت، انعقاد ندوة مهمة يشارك فيها السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتستمر حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وتتناول الندوة مناقشة إصدار سبع ترجمات بعدة لغات لكتابَين من مؤلفات السفير أحمد أبو الغيط؛ هما "شهادتي" و"شاهد على الحرب والسلام"، في إطار إتاحة محتويَيهما لجمهور أوسع من القرَّاء على المستوى الدولي.

وأوضحت الخطة البرامجية لمعرض الكتاب أنه من المقرر أن تسلط الفاعلية الضوءَ على أهمية ترجمة الكتابَين، لما يتضمنانه من توثيق لتجربة سياسية ودبلوماسية بارزة، تتصل بقضايا الحرب والسلام في المنطقة العربية، وما شهدته من تحولات إقليمية ودولية.

وتتضمن الندوة حوارًا مفتوحًا يديره الإعلامي نشأت الديهي، مع السفير أحمد أبو الغيط، يتناول أبرز محاور الكتابَين، وخلفيات تأليفهما، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

ويأتي إصدار هذه الترجمات في إطار دعم الحوار الثقافي، وتعزيز حضور الكتاب العربي في المشهد الثقافي العالمي عبر لغات متعددة.

نشأت الديهي

معرض القاهرة الدولي للكتاب أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية نشأت الديهي

