وكيل الأزهر: الفتوى داعم أساسي للقضية الفلسطينية ومواجهة الانتهاكات

كتب : مصراوي

02:00 ص 24/01/2026

فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف

كتب – أحمد العش:
شارك الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في ندوة بعنوان:"دور الفتوى في دعم القضية الفلسطينية"، نظمتها دار الإفتاء المصرية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين.

وأكد "الضويني"، خلال الندوة، أن الأزهر الشريف يواصل دعمه للشعب الفلسطيني بكل ما يمتلكه من إمكانات، موضحًا أن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين يعد واجبًا مشروعًا، وأن أي عدوان يمارس ضدهم يعتبر محرمًا ومجرمًا.

ولفت إلى أن الأزهر لم يتردد عبر تاريخه في عقد المؤتمرات وإصدار البيانات والبحوث الداعمة للقضية الفلسطينية، مشددًا على الدور المحوري للفتوى الشرعية في بيان الحكم الشرعي ومساندة الحق.

وأشار وكيل الأزهر، إلى أن المؤسسة تسعى دائمًا لتفعيل دور الفتوى في توعية الأمة بالقضايا المصيرية، وتحديد ما هو حق مشروع وما هو اعتداء محرم، مضيفًا أن ما يحدث من انتهاكات بحق الفلسطينيين، من قتل وتشريد وتجويع، لا يمكن السكوت عنه، وأن الفتوى تقوم بدورها في كشف الحقائق وإبراز العدالة والقيم الإنسانية.

واختتم الدكتور محمد الضويني، حديثه بالتأكيد على أن الأزهر يحرص على توجيه رسالة للعالم مفادها أن دعم فلسطين ليس خيارًا سياسيًا فقط، بل واجب ديني وإنساني، مشيرًا إلى أن كافة المبادرات والبيانات التي تصدر عن الأزهر تهدف إلى تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني ونصرة حقوقه، وترسيخ قيم العدالة والسلام في مواجهة الظلم والاعتداء.

الأزهر محمد الضويني فتوى الأزهر

