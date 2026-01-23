علّقت الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الجمعة، على قرار إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج من الجمارك، واصفةً إياها بـ"قرارات تعكير المزاج العام".

وكتبت "الحديدي" عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، منشورًا بعنوان: "قرارات تعكير المزاج العام"، مضيفة أنه حين تتخذ الحكومة قرارًا اقتصاديًا عليها أن تدرس وتحدد ما هو الأثر المنشود، وفي المقابل من سيتضرر.

وأوضحت بقولها: "في الموضوع الخاص بالإلغاء المفاجئ لإعفاء الهواتف المحمولة، الذي تم تطبيقه منذ عام واحد، لا بد من دراسة آثاره على صافي الإيرادات العامة، وتنافسية الصناعة، وأثره على المستهلك، متابعة أنه في الأمور الـ3 يظهر القرار الأخير كقرار متسرع، بلا هدف واضح سوى زيادة الحصيلة الضريبية بقدر محدود، وفي المقابل "تعكير المزاج العام للمصريين"، على حد قولها".

وأضافت لميس الحديدي متسائلة: "كم عدد الأجهزة التي دخلت معفاة مع المسافرين في العام السابق (لم يخرج رقم واضح إلى الآن)؟ وهل يستحق الأمر أن ننكد على الناس، وبخاصة المصريين في الخارج، لمجرد زيادة بضعة ملايين في الحصيلة؟".

وذكرت الإعلامية، أنه إذا كان الهدف من القرار السابق هو وقف التهريب، وهو هدف مهم، فقد تحقق بالفعل، ولكن إذا اكتُشفت ثغرات في تنفيذه فهل يعاقب الكل على جرائم البعض؟!.

واستطردت "الحديدي": "أما موضوع توطين الصناعة، فهو حق يراد به باطل، فما لدينا هو تجميع وليس تصنيعًا كاملًا لأن كل المكونات مستوردة، وأي تصنيع يحتاج إلى 40% على الأقل مكونًا محليًا كي نطلق عليه كذلك، كما أن أنواع الهواتف المجمعة محليًا تختلف كليًا عن الأنواع الحديثة القادمة من الخارج، وبالتالي نحن هنا لا نحمي الصناعة الوطنية، نحن هنا نحمي التجار، بل نفتح مجالًا واسعًا لممارسات احتكارية من التاجر ومن المصنع، خاصة أن سعر الموبايل القادم من الخارج حتى بعد إضافة 37.5% أقل من مثيله المباع محليًا في الأسواق بنسبة 14% على الأقل، وهي ضريبة القيمة المضافة".

وتابعت "لميس": "الأثر الوحيد المؤكد من هذا القرار هو حالة الضيق والنكد، بالذات على المصريين بالخارج، الذين هم أهم مصدر للعملة الأجنبية الآن، وبدلًا من تشجيعهم على ضخ استثماراتهم في بلدهم، فنحن نحاسبهم على موبايل يشترونه هدية للابن أو الأم أو أي فرد من الأسرة".

واختتمت الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: إن حساب الأثر الاقتصادي في مقابل الرضا المجتمعي مهم، ولذا كانت السياسة جزءًا لا يتجزأ من القرار الاقتصادي.

