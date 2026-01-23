أطلقت وزارة العمل مبادرة «سلامتك تهمنا» داخل جامعة السويس، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، محمد جبران، وتفعيلًا للبروتوكول الموقع مع إدارة الجامعة، بهدف نشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت التعليمية.

وشهدت الفعالية مشاركة نحو 330 من العمال والمتدربين والخريجين، واشتملت على مجموعة من المحاضرات التوعوية حول السلامة المهنية داخل الحرم الجامعي.

و قدمت المهندسة شيرين سلامة محاضرة حول مفهوم السلامة وأنواعها والمخاطر المحتملة، فيما استعرض المهندس محمود أبو بيه أهداف السلامة المهنية وأهميتها في توفير بيئة عمل ودراسة آمنة.

كما تناول المهندس إسلام حمدي مستجدات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وأثره على تعزيز معايير السلامة وحماية العاملين.

وأكدت وزارة العمل أن المبادرة تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع العمل والإنتاج، خاصة بالمؤسسات التعليمية، بما يسهم في بناء بيئة آمنة ومستدامة تماشيًا مع رؤية الدولة لتعزيز معايير العمل اللائق وبناء الإنسان.

