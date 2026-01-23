إعلان

وزارة الدفاع تختار الفريق عبد رب النبي حافظ شخصية جناحها في معرض الكتاب- صورة

كتب : محمد أبو بكر

08:18 م 23/01/2026

وزارة الدفاع تختار الفريق عبد رب النبي حافظ شخصية

اختارت وزارة الدفاع الفريق عبد رب النبي حافظ شخصيةً الجناح المشارك في معرض الكتاب، تقديرًا لمسيرته العسكرية والوطنية وإسهاماته البارزة في خدمة الوطن.

وافتتح معرض الكتاب أبوابه أمام الجمهور صباح اليوم الجمعة، في أجواء مليئة بالحماس والبهجة، حيث شهدت الساعات الأولى من المعرض إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق من مختلف الفئات العمرية.

وتوافدت المئات من الأسر المصرية التي قررت قضاء عطلة نهاية الأسبوع بمعرض الكتاب.

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

