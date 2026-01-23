كتب – أحمد العش:

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لهدف واضح يتمثل في عبادته وتعمير الكون، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب اتباع برنامج متكامل يستند إلى منهج الكتاب والسنة.



جاء ذلك خلال ندوة بعنوان: "بناء الإنسان"، ألقاها الدكتور علي جمعة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور عدد كبير من المثقفين والباحثين وطلاب العلم.



وأوضح "جمعة"، أن مفهوم العبادة في الإسلام لا يقتصر على الشعائر وحدها، بل يشمل كل ما يساهم في إصلاح الإنسان وعمارة الأرض، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، مؤكدًا أن العبادة الحقيقية تنعكس في سلوك الإنسان وأعماله وبناءه الحضاري.



وأشار إلى أن الإنسان مكلف بعمارة الكون، كما جاء في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾، موضحًا أن هذه العمارة لا تتحقق إلا بإنسان صالح ومتوازن يجمع بين العلم والعمل، وبين تزكية النفس وإصلاح الواقع.



وأضاف مفتي الجمهورية الأسبق، أن بناء الإنسان يقوم على ركيزتين أساسيتين: العمارة والتزكية؛ إذ تتجسد عمارة العقل بالعلم، وعمارة القلب بالإيمان، وعمارة السلوك بالأخلاق، مؤكدًا أن أي مشروع حضاري لا يمكن أن ينجح دون الاهتمام بتزكية الإنسان داخليًا.



واختتم الدكتور علي جمعة، الندوة بالتأكيد على أن الإسلام جاء لصناعة إنسان واعٍ بدوره في الحياة، قادر على تحقيق التوازن بين عبادة الله وخدمة المجتمع، داعيًا إلى إعادة قراءة المفاهيم الدينية في ضوء مقاصد الشريعة لبناء إنسان صالح ومجتمع قوي.



