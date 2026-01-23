إعلان

علي جمعة: الإنسان مسؤول عن عمارة الكون.. وبدون تزكية النفس لا نجاح لأي مشروع حضاري

كتب : مصراوي

07:43 م 23/01/2026

الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب – أحمد العش:
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لهدف واضح يتمثل في عبادته وتعمير الكون، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب اتباع برنامج متكامل يستند إلى منهج الكتاب والسنة.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان: "بناء الإنسان"، ألقاها الدكتور علي جمعة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور عدد كبير من المثقفين والباحثين وطلاب العلم.

وأوضح "جمعة"، أن مفهوم العبادة في الإسلام لا يقتصر على الشعائر وحدها، بل يشمل كل ما يساهم في إصلاح الإنسان وعمارة الأرض، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، مؤكدًا أن العبادة الحقيقية تنعكس في سلوك الإنسان وأعماله وبناءه الحضاري.

وأشار إلى أن الإنسان مكلف بعمارة الكون، كما جاء في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾، موضحًا أن هذه العمارة لا تتحقق إلا بإنسان صالح ومتوازن يجمع بين العلم والعمل، وبين تزكية النفس وإصلاح الواقع.

وأضاف مفتي الجمهورية الأسبق، أن بناء الإنسان يقوم على ركيزتين أساسيتين: العمارة والتزكية؛ إذ تتجسد عمارة العقل بالعلم، وعمارة القلب بالإيمان، وعمارة السلوك بالأخلاق، مؤكدًا أن أي مشروع حضاري لا يمكن أن ينجح دون الاهتمام بتزكية الإنسان داخليًا.

واختتم الدكتور علي جمعة، الندوة بالتأكيد على أن الإسلام جاء لصناعة إنسان واعٍ بدوره في الحياة، قادر على تحقيق التوازن بين عبادة الله وخدمة المجتمع، داعيًا إلى إعادة قراءة المفاهيم الدينية في ضوء مقاصد الشريعة لبناء إنسان صالح ومجتمع قوي.

اقرأ أيضًا:
توقعات حالة الطقس حتى الأربعاء.. الأرصاد تعلن التفاصيل

مواعيد تشغيل القطارات الإضافية خلال إجازة نصف العام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علي جمعة عمارة الكون تزكية النفس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟
اقتصاد

قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟
أول تعليق من تريزيجيه بعد قيادته الأهلي للفوز على يانج أفريكانز
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من تريزيجيه بعد قيادته الأهلي للفوز على يانج أفريكانز
بعد دعمه القضية الفلسطينية ومهاجمة ترامب.. أنباء عن فسخ تعاقد مارك رافالو
زووم

بعد دعمه القضية الفلسطينية ومهاجمة ترامب.. أنباء عن فسخ تعاقد مارك رافالو
الأرصاد: لا تنخدعوا.. ارتفاع حرارة النهار لا يعني انتهاء الشتاء
أخبار مصر

الأرصاد: لا تنخدعوا.. ارتفاع حرارة النهار لا يعني انتهاء الشتاء
بعد تهديدات ترامب.. الخزانة الأمريكية تصعّد الضغط على إيران بعقوبات جديدة
شئون عربية و دولية

بعد تهديدات ترامب.. الخزانة الأمريكية تصعّد الضغط على إيران بعقوبات جديدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار العنف في غزة
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟