شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، و تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة وتخفيضات في الرسوم، و الصادرات الزراعية المصرية تقفز إلى 9.5 مليون طن في 2025.

إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في دافوس، بورج برانديه، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

مدبولي يفتتح الدورة السابعة والخمسين لمعرض الكتاب

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، منذ قليل.

السيسي: فقدنا 9 مليارات دولار من إيرادات القناة بسبب تداعيات حرب غزة

قال الرئيس عبدالفاتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن مرفق مثل قناة السويس وهو ممر ملاحي عالمي يشهد مرور نحو 12 % من التجارة العالمية تأثر خلال العامين السابقين من الحرب في غزة.

السيسي: نرحب بإعلان أمريكا بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل تحقيق السلام في غزة والمنطقة.

الرئيس السيسي يشارك في جلسة حوارية مع قادة الأعمال العالميين في دافوس

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة حوارية مع نخبة من قادة الأعمال الدوليين، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.

غزة وقناة السويس ودول المنطقة.. أبرز تصريحات السيسي خلال منتدى "دافوس"

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة حوار خاص ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، حيث استعرض رؤيته للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، وجهود مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتطوير الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، ودعم القضية الفلسطينية.

مدبولي: سددنا 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في البترول

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

تأكيدًا لمصراوي.. تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة وتخفيضات في الرسوم

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

زيادات غير مسبوقة.. الصادرات الزراعية المصرية تقفز إلى 9.5 مليون طن في 2025

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حصاد استثنائي لملف الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2025، حيث بلغت نحو 9.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية، مسجلة زيادة غير مسبوقة تجاوزت 800 ألف طن مقارنة بالعام الماضي.

