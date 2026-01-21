حالة الطقس الأيام المقبلة.. تحذير من ظاهرة مسيطرة حتى هذا الموعد

تمكنت وزارة البيئة، من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا، من إنقاذ طائر بومة عالقًا بجدار أحد العقارات بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، أنه فور ورود بلاغ من أحد المواطنين، تم تشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور سامح رياض رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية وغرب الدلتا، وبالتعاون مع إدارة الحماية المدنية وإدارة مرور الإسكندرية، لتنفيذ عملية الإنقاذ باستخدام المعدات المتخصصة حيث تم التوجه إلى موقع البلاغ وإنقاذ الطائر باستخدام السلالم الهيدروليكية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه بعد الانتهاء من عملية الإنقاذ، تم معاينة طائر البومة حيث تبين أن حالته الصحية جيدة مع وجود إصابة بسيطة بأحد جناحيه، وعلى الفور تم تسليمه إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية لتلقي العلاج وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة، لحين تمام شفائه لإعادة إطلاقه إلي بيئته الطبيعية بعد استعادة قدرته على مواصلة الحياة في بيئته الطبيعية.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن طائر البومة يُعد من الطيور ذات الأهمية البيئية الكبيرة، لما له من دور حيوي في الحفاظ على توازن النظم البيئية، حيث يتغذى على القوارض والفئران والحشرات الصغيرة، مما يسهم في السيطرة على أعدادها ومنع انتشارها بشكل غير متوازن، كما يساعد في حماية المحاصيل الزراعية بشكل طبيعي دون الحاجة إلى المبيدات الكيميائية الضارة بالبيئة.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بالمواطن الذي أبلغ عن الطائر، مشيرة إلى أن هذا يعكس الوعي البيئي بأهمية الثروات الطبيعية، ويؤكد نجاح برامج الوزارة في نشر الوعي بأهمية دور المواطن في حماية البيئة وخلق قنوات تواصل فعالة من أجل صون التنوع البيولوجي.

وأضافت أن المشاركة المجتمعية تمثل أحد الركائز الأساسية لدعم جهود الدولة في حماية البيئة وصون التنوع البيولوجي.

وناشدت الوزيرة المواطنين المشاركة في حماية الكائنات المهددة بالانقراض، والحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية، من خلال الإبلاغ عن مخاطر تهدد الحياة البرية من خلال التواصل عبر خدمة الواتس آب على رقم 01222693333.