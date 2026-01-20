شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بحضور الجزار.. تفاصيل اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية

عقدت الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية في مجلس النواب اجتماعا برئاسة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب والوكيل الأول لمجلس النواب بحضور السيد القصير الأمين العام للحزب وسليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وقيادات الحزب وأعضاء هيئته البرلمانية

تحذير عاجل من الأرصاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم الاثنين، عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع استمرار الأجواء مائلة للبرودة نهارًا، وشديدة البرودة ليلًا، ومصحوبة ببرودة شديدة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر.

"رفض التبرؤ من الإخوان".. "موسى" يكشف تفاصيل التحفظ على أموال أبو تريكة

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل جديدة حول التحفظ على أموال لاعب الكرة المصري محمد أبو تريكة، مؤكدًا أن هذه الأموال تم التحفظ عليها من قبل اللجنة المشكلة للتحفظ على أموال جماعة الإخوان بموجب أدلة وبراهين قوية.

"زراعة الشيوخ" تناقش مشكلات التعديات علي نهر النيل وسبل حمايته

بدأت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محسن البطران، اليوم الاثنين، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب المهندس محمد علاء عبدالنبي، وكيل اللجنة، بشأن التعديات على نهر النيل وسبل حمايته.

بعد تصريحاته عن ثورة 25 يناير.. هل يتم إحالة ناجي الشهابي إلى لجنة القيم بـ"الشيوخ"؟

كشف النائب محمد أبو العلا عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، موقف النائب ناجي الشهابي من الإحالة للجنة القيم بالمجلس، وذلك بعد أن أدلى بتصريحات تتعلق بثورة 25 يناير والتي أكد فيها بأنه عيدًا للشرطة فقط، متجاهلا ذكرى ثورة 25 يناير والتي نص عليها الدستور في مواده.

"محاكمة القرن".. أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن رصيد حساب مبارك البنكي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إذاعة جلسات محاكمة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، كانت من منطلق توصيل المشهد كاملاً للمواطن المصري، باعتبارها "محاكمة القرن"، مشيرًا إلى أن الهدف كان إظهار الحقائق بشفافية أمام الرأي العام.

الرفق بالحيوان: أي حديث عن تصدير الكلاب إلى دول تتناول لحومها مرفوض

أكدت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، أن استخدام مصطلح "تصدير الكلاب" هو ما يثير الجدل الأكبر، مشيرةً إلى أن ما يحدث فعليًا هو سفر الكلاب برفقة أصحابها إلى الخارج أو تبنيها من قبل أفراد في دول مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو أمر مرحب به تمامًا.