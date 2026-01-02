كشف الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الحالي، عن موقفه من الترشح بانتخابات رئاسة الحزب المنتظر إجراؤها في يناير 2026 والتي تشهد حالة من الترقب الشديد لدى الوفديين.

وقال "يمامة" لمصراوي إنه يعمل خلال الفترة الحالية على إجراء مشاورات لحسم موقفه، موضحًا أنه سيعلن خلال الأيام المقبلة عن قراره النهائي بشأن الترشح أو عدم الترشح.

حدد حزب الوفد موعد فتح باب الترشح في انتخابات رئاسة الحزب، اليوم السبت 3 يناير 2026.

ويستمر فتح الباب يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026

