عقد القنصل المصري في الرياض السفير ياسر هاشم، لقاء مع المستشار الثقافي المصري الدكتور أحمد سعيد فهيم وأمين عام اتحاد شباب المصريين بالخارج الإعلامي علاء خليل، وعدد من أعضاء الاتحاد، لبحث آليات تنفيذ عدد من المبادرات الرامية لتعزيز روابط التواصل مع أبناء الجالية المصرية في أماكن الاختصاص بالمملكة.

وتناول اللقاء تفاصيل تنظيم عدد من المسابقات الرياضية والثقافية لأبناء الجالية، وذلك تحت رعاية القنصلية المصرية، بالتعاون مع اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس الاتحاد، وبإشراف المكتب الثقافي المصري في الرياض.

وأكد القنصل ياسر هاشم، انفتاح القنصلية على التعاون والتنسيق ودعم أى مقترحات تخدم أبناء الجالية المصرية، وتعزيز انتماءهم الوطني وخلق روابط تواصل مع القنصلية، مشيراً إلى أن المسابقات التى سيتم الإعلان عنها ستحظى بدعم القنصلية، علاوة على أنه سيتم تكريم الفائزين بها.

وأعرب القنصل العام، عن أمله في مشاركة واسعة من أبناء الجالية في المناطق ذات الاختصاص، حيث تعول القنصلية على تلك الفاعليات أن تكون نواة الفاعليات أكبر، تعزز روابط المصريين بالخارج بوطنهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة ربط المصريين بالخارج بوطنهم والاهتمام بهم ورعايتهم، علاوة على توجيهات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج.

فيما قال الدكتور أحمد سعيد، المستشار الثقافي المصري بالسعودية، إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الفاعليات التي تعمل على تضافر العلاقات بين أبناء الجالية المصرية بالرياض، والأشقاء في المملكة العربية السعودية ، مشيرا إلي أن ملف المصريين بالخارج يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية.

من جانبه، قال النائب الدكتور محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن الاتحاد حريص على دعم المبادرات الوطنية لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، مؤكدا أن اتحاد شباب المصريين بالخارج، هو كيان وطني يعمل على خدمة الجاليات المصرية في كل بقاع العالم.

من جانبه قال الإعلامي علاء خليل ، امين صندوق اتحاد شباب المصريين بالخارج، إلى أن الاتحاد كيان وطني، يدعم خطط الدولة المصرية في تعزيز الهوية الوطنية لأبناء مصر في كل دول العالم، مؤكدا أن الرئيس السيسي صاحب رؤية ثاقبة، لذا يحرص على ربط الأجيال الجديدة في الخارج بمصر، عبر العديد من المبادرات التي تعزز انتماءهم لبلدهم.