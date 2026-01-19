كشف النائب محمد أبو العلا عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، موقف النائب ناجي الشهابي من الإحالة للجنة القيم بالمجلس، وذلك بعد أن أدلى بتصريحات تتعلق بثورة 25 يناير والتي أكد فيها بأنه عيدًا للشرطة فقط، متجاهلا ذكرى ثورة 25 يناير والتي نص عليها الدستور في مواده.

وقال "أبو العلا"، لمصراوي، إن الإحالة إلى لجنة القيم تحتاج إلى العديد من الخطوات التي يجب اتباعها، مشيرًا إلى أن ما قاله النائب ناجي الشهابي حول ذكرى ثورة 25 يناير، يمثل رأي شخصي.

وأضاف أن أمر الإحالة تتم من خلال طلب عضو بالمجلس مصحوب بموافقة الأغلبية، ففي هذه الحالة فقط يتم استجواب العضو بلجنة القيم.

وأعرب أبو العلا، عن استنكاره لتصريحات الشهابي قائلا: "ناجي طول عمره ينادي بالعدالة والحرية والكرامة وهيا في الأساس مبادئ ثورة 25 يناير".

واختتم أبو العلا تصريحاته، مؤكدًا أن 25 يناير ثورة شعبية اندلعت بميادين مصر من أجل الإصلاح والتغيير وعندما حاولت جماعة الإخوان اختطافها ولدت ثورة 30 يونيو لتزيل براثن الجماعة التي حاولت السيطرة مفاصل الدولة وفرض رأيها متسترة بغطاء الدين.

