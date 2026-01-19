قال بيان صادر عن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الاثنين، إنه في إطار توجيهات اللواء أركان حرب الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات و الثروة السمكية،

يواصل الجهاز تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة المزارع السمكية التابعة له، من خلال تطبيق نظم الاستزراع السمكي المكثف، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأسفرت أعمال الحصاد الأخيرة بمزرعة المنزلة السمكية التابعة للجهاز، بحسب بيانه، عن صيد حوضين بنظام الاستزراع السمكي المكثف، حيث تبلغ مساحة كل حوض نحو 1.25 فدان، وبلغ إجمالي إنتاج الحوضين 20 طنًا من أسماك البلطي، بمتوسط إنتاجية يصل إلى نحو 8 أطنان للفدان الواحد، وهو ما يُعد من أعلى معدلات الإنتاج التي تحققت خلال الفترة الأخيرة بالمزارع السمكية التابعة للجهاز.

من جانبه، أكد اللواء المدير التنفيذي للجهاز، أن هذه النتائج تعكس نجاح سياسة التوسع الرأسي التي يتبناها الجهاز، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج في أقل مساحة ممكنة من الأراضي، مشيرًا إلى أن هذه التجربة تُعد من أنجح التجارب التي يتم تنفيذها حاليًا داخل مزارع الجهاز، وتم تطبيقها بعدد من المزارع من بينها برسيق والزاوية والمنزلة.

وأوضح أن منظومة الاستزراع السمكي المكثف تعتمد على استخدام وسائل التهوية الحديثة "البدالات الهوائية"، إلى جانب الأعلاف العائمة "الطافية"، وفق الأسلوب العلمي الحديث، بما يحقق أعلى معدلات نمو للأسماك ويرفع كفاءة الإنتاج، مؤكدًا أن هذه التجربة تُعد أول تطبيق فعلي لنظم الاستزراع السمكي المكثف داخل مزارع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

بدوره، أوضح الدكتور محمد إبراهيم نوفل، مدير عام الإدارة العامة للمزارع بالجهاز، أن النتائج المحققة تؤكد فاعلية خطط التطوير الفني والتشغيلي، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للمزارع تواصل تقديم الدعم الفني والمتابعة المستمرة لتعميم هذه التجربة الناجحة بجميع المزارع التابعة للجهاز خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق أفضل عائد اقتصادي.

وأكد "نوفل"، أن الجهاز يستهدف خلال المرحلة المقبلة توسيع نطاق تطبيق نظم الاستزراع السمكي المكثف بكافة المزارع التابعة له، في إطار استراتيجية شاملة لدعم الأمن الغذائي وزيادة المعروض من الأسماك بالأسواق المحلية.

وتواصل مزرعة المنزلة السمكية دورها الحيوي كأحد المشروعات الإنتاجية التابعة للجهاز، من خلال تطبيق أساليب تشغيل حديثة تسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، بما يدعم خطط التنمية المستدامة للدولة.

وقام اللواء المدير التنفيذي للجهاز، في ختام الفعاليات، بتوجيه الشكر والتقدير لكافة العاملين المشاركين في أعمال الصيد والفرز بالمزرعة، تثمينًا لجهودهم والتزامهم، مع التأكيد على استمرار العمل بروح الفريق خلال المرحلة المقبلة لتحقيق المستهدفات الإنتاجية.

