"التنظيم والإدارة" و"الوطنية للإعلام" يبحثان التكامل المؤسسي وتطوير آليات العمل

كتب : محمد نصار

10:27 ص 19/01/2026

التنظيم والإدارة'' و''الوطنية للإعلام'' يبحثان الت

كتب- محمد نصار:

استقبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بمقر الجهاز بالعاصمة الجديدة، حيث تم بحث تعزيز وتطوير آليات العمل بين الجانبين.

وتناول اللقاء أيضا بحث مجالات التعاون الفني والتنظيمي، وآليات الاستفادة من خبرات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دعم جهود الهيئة الوطنية للإعلام، خاصة في مجالات التطوير الإداري وبناء القدرات البشرية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين بيئة العمل.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال اللقاء، أن الجهاز يضطلع بدور فني داعم للمؤسسات الوطنية، من خلال تقديم الخبرات والاستشارات الفنية اللازمة لتطوير الهياكل التنظيمية ونظم العمل، وبما يدعم توجهات الدولة نحو تحديث الجهاز الإداري ورفع كفاءته.

من جانبه، أكد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دعم المؤسسات الوطنية فنيًا وتنظيميًا، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في تطوير منظومة العمل داخل الهيئة ورفع كفاءة العنصر البشري، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء الإعلامي، وقدرة الهيئة على مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي.

حاتم نبيل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للإعلام العاصمة الجديدة

