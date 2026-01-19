إعلان

إثر حادثة الـ 5 أطفال.. "جهاز القاهرة الجديدة" يصدر تحذيرًا لمستخدمي سخانات الغاز

كتب : محمد عبدالناصر

08:00 ص 19/01/2026

رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة

أصدر جهاز مدينة القاهرة الجديدة بياناً تضمن مجموعة من الإرشادات والتحذيرات الصارمة لسكان المدينة بخصوص استخدام سخانات الغاز الطبيعي، وذلك في أعقاب الحادث الأليم الذي أسفر عن فقدان 5 أطفال، داعياً المولى عز وجل أن يربط على قلوب ذويهم ويلهمهم الصبر.

وشدد الجهاز في بيانه على ضرورة تجنب أربعة أخطاء كارثية يقع فيها البعض وتؤدي إلى حوادث الاختناق أو الانفجار، وهي:

- تركيب السخان بدون مدخنة أو بتوصيلات غير مطابقة للمواصفات الفنية.

- سد أو إزالة "الهواية" الموجودة أسفل السخان، والتي تعد شريان الأمان لتجديد الأكسجين.

- الاستعانة بأفراد غير متخصصين للتركيب أو الصيانة بدلاً من الشركات المعتمدة.

- العبث بمهمات الغاز أو محاولة تعديل الوصلات بشكل شخصي.

واوضح الجهاو أن الغاز الطبيعي في حد ذاته صديق للبيئة وغير سام عند استنشاقه بكميات عادية، كما أنه أخف من الهواء مما يجعله يتصاعد للأعلى في حال التسريب، ومضاف إليه رائحة نفاذة لسهولة تمييزه، إلا أن الخطورة تكمن في سوء الاستخدام أو انعدام التهوية.

طالب الجهاز المواطنين باتباع الخطوات التالية فوراً في حال الشعور بتسريب:

إغلاق المحبس العمومي فوراً.

تهوية المكان بفتح النوافذ.

الحذر التام: عدم إشعال أي لهب أو استخدام مفاتيح الكهرباء (تجنباً لحدوث شرارة).

الاتصال الفوري بطوارئ الغاز على رقم 129.

الخط الساخن لخدمة العملاء: 19129

خدمة الواتس آب: 01220006776

جهاز مدينة القاهرة الجديدة سخانات الغاز الطبيعي

