إعلان

السفير محمد حجازي: المرحلة الثانية من اتفاق غزة الأهم وإعادة الإعمار ركيزتها الأساسية

كتب- حسن مرسي:

07:53 م 18/01/2026

اتفاق غزة في قمة شرم الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة تمثل الأهم في مسار التسوية، مشيرًا إلى أنها تشكل مرحلة الحكومة وإدارة القطاع، تليها إعادة الإعمار، تمهيدًا للانخراط في مسار سياسي جاد يقود في نهايته إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وقال حجازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه على قناة "الحياة"، إن إدارة المرحلة الثانية ستتم عبر ثلاثة كيانات رئيسية تبدأ بالحكومة كأساس لإعادة الاستقرار، ثم مرحلة الإعمار لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وصولًا إلى مرحلة سياسية تستهدف إنهاء الصراع بحل عادل وشامل.

تابع أن مصر تحملت مسؤولية التصدي لأخطر التحديات التي واجهت القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القاهرة دعت منذ البداية إلى صياغة أطر واضحة للتعامل مع مرحلة ما بعد الاتفاق، على أساس قواعد الشرعية الدولية، بما يحفظ الكيان القانوني والسياسي للقضية الفلسطينية ويدفع نحو المسار السياسي المنشود.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تمسكت بعدد من الثوابت خلال المرحلة الأولى، في مقدمتها وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والرهائن والجثامين، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية، لافتًا إلى أن إسرائيل خالفت العديد من هذه البنود، مما تسبب في تعقيد مسار التنفيذ.

وأكد حجازي أن الجهود الدبلوماسية أسفرت عن إطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق، في ظل التزام أمريكي من الرئيس دونالد ترامب والإدارة الأمريكية، مشددًا على أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة نحو إحياء العملية السياسية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعمار غزة اتفاق غزة محمد حجازي غزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو.. ويل سميث زاحفا داخل الأهرامات: مغامرة فريدة
أخبار مصر

فيديو.. ويل سميث زاحفا داخل الأهرامات: مغامرة فريدة
رفقة سفير تركيا.. أول ظهور لأحمد عبدالقادر مع زوجته (صورة)
رياضة محلية

رفقة سفير تركيا.. أول ظهور لأحمد عبدالقادر مع زوجته (صورة)
في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني
زووم

في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني
أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
زووم

أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
لحظة بلحظة.. السنغال 0 ضد 0 المغرب.. بداية المباراة
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. السنغال 0 ضد 0 المغرب.. بداية المباراة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا