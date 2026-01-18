أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة تمثل الأهم في مسار التسوية، مشيرًا إلى أنها تشكل مرحلة الحكومة وإدارة القطاع، تليها إعادة الإعمار، تمهيدًا للانخراط في مسار سياسي جاد يقود في نهايته إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وقال حجازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه على قناة "الحياة"، إن إدارة المرحلة الثانية ستتم عبر ثلاثة كيانات رئيسية تبدأ بالحكومة كأساس لإعادة الاستقرار، ثم مرحلة الإعمار لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وصولًا إلى مرحلة سياسية تستهدف إنهاء الصراع بحل عادل وشامل.

تابع أن مصر تحملت مسؤولية التصدي لأخطر التحديات التي واجهت القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القاهرة دعت منذ البداية إلى صياغة أطر واضحة للتعامل مع مرحلة ما بعد الاتفاق، على أساس قواعد الشرعية الدولية، بما يحفظ الكيان القانوني والسياسي للقضية الفلسطينية ويدفع نحو المسار السياسي المنشود.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تمسكت بعدد من الثوابت خلال المرحلة الأولى، في مقدمتها وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والرهائن والجثامين، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية، لافتًا إلى أن إسرائيل خالفت العديد من هذه البنود، مما تسبب في تعقيد مسار التنفيذ.

وأكد حجازي أن الجهود الدبلوماسية أسفرت عن إطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق، في ظل التزام أمريكي من الرئيس دونالد ترامب والإدارة الأمريكية، مشددًا على أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة نحو إحياء العملية السياسية.