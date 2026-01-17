كتب – أحمد العش:



تشهد الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، يرافقها الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم السبت افتتاح أسواق الكبرتاج بحلوان، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.



ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الوزارة والمحافظة لدعم المشروعات المحلية وتحسين منظومة التسوق والخدمات للمواطنين.



