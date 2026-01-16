كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدّم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد العزيز الحكيم بالمقطم بمحافظة القاهرة، بعد أن افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم.

وتلا قرآن الجمعة القارئ الشيخ محمد العلا أحد المشاركين في برنامج دولة التلاوة، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتلو فيها أحد المشاركين قرآن الجمعة على الهواء مباشرة؟

ويحضر صلاة الجمعة بالمسجد، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح فجر اليوم مسجد العزيز الحكيم بحي المقطم، وأدى صلاة الفجر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.