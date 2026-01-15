أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن توافر فرص عمل جديدة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مصر والأردن لتنظيم انتقال العمالة، وتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية بالخارج.

وأوضح البيان، أن هذه الفرص تأتي وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين وزيري العمل في البلدين الشقيقين، بشأن استكمال إجراءات الربط الإلكتروني لتسهيل استقدام العمالة المصرية للأردن، والقضاء على ظاهرة "السمسرة" والحد من الظواهر غير القانونية المرتبطة بسوق العمل.

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن الفرص المتاحة توفيرها من خلال مكتب التمثيل العمالي بالأردن، وتشمل العمل لدى "مؤسسة يوسف النجار للمقاولات الإنشائية"، لوظيفة (بناء) بعدد (5) فرص عمل، وبرواتب تتراوح بين 300 إلى 350 ديناراً أردنياً، وفقاً للشروط والمميزات المعلنة.

وأوضحت أن الشروط المطلوبة:خبرة لا تقل عن سنة في مجال الإنشاءات (من عمال وبنائين).ألا يقل سن المتقدم عن 20 عاماً ولا يزيد على 35 عاماً.

وأكدت أن التقديم يتم إلكترونياً فقط، وطبقاً للشروط الموضحة للمهنة، من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وشددت الوزارة على حرصها الدائم على فتح آفاق جديدة للتشغيل الخارجي المنظم، بما يحفظ حقوق العمالة المصرية، ويعزز من سمعتها في أسواق العمل العربية والدولية.

