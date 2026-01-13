شهدت ليلة الاثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بقرار جمهوري.. العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2026 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2026.

للتفاصيل اضغط هنا

الجزار والوحش يفوزان بوكالة البرلمان بالفصل التشريعي الثالث

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، نتيجة فرز أصوات انتخابات وكيلي مجلس النواب، والتي أسفرت عن فوز كل من عاصم الجزار ومحمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب، بعد حصولهما على أعلى عدد من الأصوات بين المرشحين.

للتفاصيل اضغط هنا

مذكرة عاجلة من شعبة "العمالة بالخارج بمقترحات قانون العمل الجديد

عقدت شعبة شركات الحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعا موسعا بمشاركة الشعب التجارية لشركات العمالة بالخارج لمناقشة اعداد مذكرة تتضمن توصيات تتعلق بقانون العمل الجديد تمهيدا لرفعها الي أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة لمخاطبة وزارة العمل.

للتفاصيل اضغط هنا

رئيس شعبة الأدوية: التتبع الدوائي انطلق تجريبيًا في 3 آلاف صيدلية تمهيدًا للتعميم

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن منظومة التتبع الدوائي تُعد من الملفات التي أُثير حولها نقاش واسع خلال السنوات الماضية، مشددًا على وجود إصرار واضح من جانب نقابة الصيادلة على تطبيق هذه المنظومة باعتبارها خطوة محورية لضبط سوق الدواء.

للتفاصيل اضغط هنا

عوض تاج الدين: الأتربة من أكثر العوامل تهييجًا للأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الأتربة تُعد من أكثر العوامل تهييجًا للأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، مشيرًا إلى أنها تسبب شعورًا بضيق التنفس، خاصة لدى مرضى الربو الشعبي وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

للتفاصيل اضغط هنا

حالة الطقس خلال ساعات.. أمطار رعدية على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم الاثنين، أن البلاد تشهد خلال الساعات المقبلة انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للبرودة نهارًا على معظم المناطق.

للتفاصيل اضغط هنا