عمرو أديب: ترامب لا يتردد في تنفيذ أفكاره المبتكرة.. جرينلاند وفنزويلا نموذجًا

كتب : حسن مرسي

11:52 م 12/01/2026

الإعلامي عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك قدرة مذهلة على التفكير خارج الصندوق، مشيرًا إلى أنه لا يقتصر على أفكار مبتكرة بل ينفذها على أرض الواقع بجرأة غير مسبوقة.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن ترامب يفكر بطريقة تجمع بين السياسة والاقتصاد والاستراتيجية

وأضاف أن اقتراحه شراء جزيرة جرينلاند من الدنمارك ليس مجرد فكرة عابرة بل خطوة لمنع سيطرة الصين وروسيا عليها.

تابع مقدم "الحكاية" أن ترامب يسعى للسيطرة على موارد فنزويلا النفطية والمعادن النادرة التي تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى تجمع بين النفط والمعادن كعناصر حاسمة في الصراع العالمي.

وأشار أديب إلى أن ترامب ينفذ أحلامه وأفكاره الجريئة على الأرض بلا تردد، لافتًا إلى أن هذه القدرة على التنفيذ تميزه عن كثير من السياسيين الذين يقتصرون على أفكار نظرية دون تطبيق عملي.

عمرو أديب دونالد ترامب جرينلاند فنزويلا

