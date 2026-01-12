شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية"، بالإضافة إلى انتخاب المستشار هشام بدوي، رئيسًا لمجلس النواب، وتحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وحركة ترقيات جديدة في وزارة النقل.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

600 مليون دولار استثمارات.. مدبولي يفتتح أولى مراحل "أوبيليسك لتوليد الكهرباء"

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وتم تطوير هذا المشروع وإنشاؤه بواسطة شركة سكاتك النرويجية، بقدرة إجمالية تبلغ 1,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

وزير الشؤون النيابية: الحكومة الحالية لن تقدم برنامجها للبرلمان

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة ستعمل على التعاون التام مع مجلس النواب بتشكيله الجديد الذي يضم كل الكتل السياسية، مشيرا الى أن المشهد السياسي يعكس إرادة الناخبين.

تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة

أصدرت هيئة الأرصاد، تحذيرًا جويًا عاجلًا بشأن تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، ومدن القناة، وسيناء، وشمال الصعيد، نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

هشام بدوي يفوز رسميًا برئاسة مجلس النواب لمدة 5 سنوات

فاز المستشار هشام عبد السلام حسن بدوي، اليوم الإثنين، بمنصب رئيس مجلس النواب رسميًا، لمدة 5 سنوات مقبلة، بعد حصوله على 521 صوتًا.

اليوم.. آخر موعد لتوثيق عقود سكن الحجاج وبدء إصدار التأشيرات عقب الانتهاء من الإجراءات

أكدت غرفة شركات السياحة، أن شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج تعمل حاليًا على الانتهاء من إجراءات معاينة وتوثيق عقود سكن الحجاج في التوقيتات المحددة، التزامًا بالضوابط المعتمدة من وزارة السياحة والآثار، وبما يضمن عدم التعرض لأي مخالفات قد تعرقل تنفيذ الحصص المقررة من الحج السياحي لموسم 1447هـ / 2026م.

لأول مرة.. 3 سيدات يدرن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026

تنطلق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد 2026 بعد قليل؛ حيث يبدأ المجلس اليوم الإثنين جلسته الإجرائية إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الجديد.

صور.. حركة ترقيات جديدة للعاملين بالسكة الحديد

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حركة ترقيات جديدة لعدد من العاملين بالهيئة.

فرص عمل جديدة برواتب تصل لـ20 ألف جنيه.. التخصصات والتقديم

أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، عن توافر 77 فرصة عمل جديدة بعدد من التخصصات والمجالات الفنية، وذلك للعمل بإحدى شركات الموانئ، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب ودعم سوق العمل المحلي.

كيفية الحصول على تصريح واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف

تبحث الكثير من خريجات الأزهر ومراكز الثقافة الإسلامية عن كيفية الحصول على تصريح واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف.

خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب

كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أنه تمت إزالة صور الدكتور أسامة الأزهري من على واجهة مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها.

