عاصم الجزار يترشح وكيلاً لمجلس النواب.. بماذا تعهد؟

كتب : محمد أبو بكر

04:47 م 12/01/2026

الدكتور عاصم الجزار

كتب – محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، ورئيس حزب الجبهة الوطنية، ترشحه لمنصب وكيل مجلس النواب، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس.

وقال الجزار، في كلمته أمام أعضاء مجلس النواب، إنه حاصل على بكالوريوس الهندسة من كلية التخطيط العمراني عام 1990، مشيرًا إلى أنه عُين معيدًا بالكلية، ثم تدرج في المناصب الأكاديمية من مدرس مساعد إلى أستاذ حتى عام 2009.

وأضاف أنه انتقل للعمل بوزارة الإسكان معارًا من وزارة التعليم العالي، حيث جرى تعيينه عام 2011 رئيسًا للهيئة العامة للتخطيط العمراني، موضحًا أنه شارك في إعداد المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، والذي مثل خريطة العمل العمراني التي تستند إليها الدولة حتى الآن.

وأوضح أنه شغل منصب نائب وزير الإسكان عام 2018، ثم تولى حقيبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة من عام 2019 وحتى يوليو 2024، لافتًا إلى أنه يشغل حاليًا منصب رئيس حزب الجبهة الوطنية، ويشرفه الانضمام إلى عضوية مجلس النواب.

وتعهد ببذل أقصى جهده، حال نيله ثقة المجلس، في خدمة الوطن والمجلس الموقر وكافة أعضائه دون تمييز.

