حذر جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، من أن الارتفاع الحالي في أسعار النحاس على المستوى العالمي سيكون له انعكاسات مباشرة وملحوظة على أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المحلي، مؤكدًا أن هذا المعدن يدخل كمكون أساسي في تصنيع الغالبية العظمى من هذه المنتجات.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "استديو إكسترا" على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حساسية السوق لأي تقلبات في سعر النحاس عالية جدًا.

وأشار زكريا إلى أن الشعبة، ومن خلال تجربتها في السنوات الماضية، طوّرت آليات لمواجهة تقلبات الأسعار، موضحًا أنها تعمل على تخفيف أثرها على المستهلك النهائي عبر التنسيق مع القطاع لتنظيم العروض والتخفيضات بشكل مدروس.

وناشد زكريا المصنعين والتجار بضرورة تحمل مسؤوليتهم الاجتماعية، داعيًا إياهم إلى "ضبط النفس" وامتصاص جزء من الزيادة في التكاليف دون نقل العبء بالكامل وبصورة مبالغ فيها للمواطن.

ولفت رئيس الشعبة إلى نقطة ضعف هيكلية تزيد من تأثر السوق المحلي، مؤكدًا أن حوالي 70% من المحركات المستخدمة في الأجهزة الكهربائية هي مستوردة، مما يجعل التكلفة النهائية رهينة بالتغيرات العالمية.

وحذر من أن أي ارتفاع إضافي في أسعار النحاس الدولي سينتقل تلقائيًا ليُشكل ضغوطًا إضافية على الصناعة المحلية وأسعار المنتجات النهائية، مؤكدًا على أهمية التضامن داخل القطاع لحماية المستهلك في هذه المرحلة.