بعد تعيينه بـ"النواب".. تعرف على السيرة الذاتية لعبدالخالق عواد

كتب : أحمد عبدالمنعم

11:00 م 11/01/2026

عبد الخالق عواد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين عبد الخالق عواد أستاذ التخطيط العمراني، عضوًا بمجلس النواب ضمن التعيينات الرئاسية لعام 2026

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن عبد الخالق عواد التي جاءت كالتالي:-

دكتور عبد الخالق عواد إبراهيم أكاديمي ومتخصص في الهندسة

أستاذ مساعد بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة

اختاره الرئيس السيسي ضمن قائمة المعينين الـ28 بمجلس النواب

عمل مساعدا لوزير الإسكان للشؤون الفنية منذ شهر مايو 2020

شغل منصب عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة بنك التعمير والإسكان

تولى من قبل الإشراف على المكتب الفني لوزارة الإسكان والمرافق

أشرف على عدد من المشروعات القومية منها العاصمة الجديدة

شارك في إعداد والإشراف على خطط ومشروعات تطوير القاهرة

تتركز خبراته في التخطيط الاستراتيجي والمدن والمناطق العمرانية

قدّم استشارات علمية وفنية للعديد من الجهات الحكومية والخاصة

عبد الخالق عواد مجلس النواب التعيينات الرئاسية لعام 2026

