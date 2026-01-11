بعد تسلمه الكارنيه.. برلماني: تخفيف أعباء المعيشة مسؤولية لا شعار

قال النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، عقب استلامه كارنيه عضوية البرلمان، إنه خلال الفترة المقبلة سيكون العمل على عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وبشكل يومي، وهي احتياجات كل بيت؛ وعلى رأسها ملفات الصحة والتعليم والصناعة والزراعة، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، والعمل على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مناخ آمن للاستثمار وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يُسهم في تخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم.

وأضاف عبد الحميد أن مجلس النواب الجديد في الفصل التشريعي الثالث سيحمل على عاتقه مسؤوليات كبيرة، مؤكدًا أن البرلمان لا يقتصر دوره على سن التشريعات فقط؛ بل سيمارس دوره الرقابي لمتابعة أداء الحكومة، وضمان حسن تنفيذ السياسات العامة، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد، بما يحقق حالة رضا لدى الشعب المصري .

وأوضح عضو مجلس النواب أن الأولوية التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل ستكون للقوانين الداعمة للاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل بيئة الأعمال، إلى جانب استكمال التشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والحرص على التواصل المستمر والمباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والعمل على نقلها بصدق وشفافية إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن النائب الحقيقي هو صوت المواطن داخل البرلمان، وأن خدمة الناس ستظل الهدف الأول في جميع تحركاته البرلمانية.