إعلان

بعد تسلمه الكارنيه.. برلماني: تخفيف أعباء المعيشة مسؤولية لا شعار

كتب : نشأت علي

01:47 م 11/01/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، عقب استلامه كارنيه عضوية البرلمان، إنه خلال الفترة المقبلة سيكون العمل على عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وبشكل يومي، وهي احتياجات كل بيت؛ وعلى رأسها ملفات الصحة والتعليم والصناعة والزراعة، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، والعمل على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مناخ آمن للاستثمار وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يُسهم في تخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم.

وأضاف عبد الحميد أن مجلس النواب الجديد في الفصل التشريعي الثالث سيحمل على عاتقه مسؤوليات كبيرة، مؤكدًا أن البرلمان لا يقتصر دوره على سن التشريعات فقط؛ بل سيمارس دوره الرقابي لمتابعة أداء الحكومة، وضمان حسن تنفيذ السياسات العامة، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد، بما يحقق حالة رضا لدى الشعب المصري .

وأوضح عضو مجلس النواب أن الأولوية التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل ستكون للقوانين الداعمة للاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل بيئة الأعمال، إلى جانب استكمال التشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والحرص على التواصل المستمر والمباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والعمل على نقلها بصدق وشفافية إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن النائب الحقيقي هو صوت المواطن داخل البرلمان، وأن خدمة الناس ستظل الهدف الأول في جميع تحركاته البرلمانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب محمد عبد الحميد الصحة التعليم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حريق محدود في محرقة نفايات مستشفى قصر العيني.. ماذا حدث؟
حوادث وقضايا

حريق محدود في محرقة نفايات مستشفى قصر العيني.. ماذا حدث؟
احذر.. علامة على الأظافر تدل على الإصابة بسرطان خبيث
نصائح طبية

احذر.. علامة على الأظافر تدل على الإصابة بسرطان خبيث
حسد وصدامات وخسائر.. خبيرة تحذر من حدث فلكي خطير
علاقات

حسد وصدامات وخسائر.. خبيرة تحذر من حدث فلكي خطير

أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه
أخبار السيارات

أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه
انخفاض جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفاض جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران