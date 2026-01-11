أكد الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والباحث السياسي، أن الاحتجاجات الحالية في إيران قد تمثل "الموجة الأخيرة" في عمر نظام الملالي، متوقعًا سقوط النظام في طهران أو تغييرًا جذريًا في بنيته خلال أيام.

وقال عبد الفتاح في مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة"، إن هذه الانتفاضة تختلف عن سابقاتها بسبب اجتماع متغيرات غير مسبوقة.

وأضاف أن أبرز ملامح الاحتجاجات في طهران عي انضمام طبقة "البازار" (كبار التجار ورجال الأعمال) إلى صفوف المحتجين، وهي الطبقة التي كانت الركيزة الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للنظام منذ ثورة 1979.

تابع الباحث أن الولايات المتحدة وإسرائيل جاهرتا بضرورة إنهاء النظام، مؤكدًا أن واشنطن قد تلجأ إلى "نموذج فنزويلا" بدلاً من الضربة العسكرية المباشرة، حيث يتم الإطاحة برأس النظام مع الحفاظ على بعض هياكله السياسية والأمنية عبر صفقات داخلية لضمان استمرار الابتزاز الاستراتيجي في المنطقة.

وأشار عبد الفتاح إلى حالة عجز وشيخوخة أصابت مفاصل الدولة الإيرانية، لافتًا إلى وجود انقسام عمودي بين مؤسسة الرئاسة التي تميل للحوار ومؤسسة المرشد التي تصر على الحل القمعي.

وأكد أن تصريحات الجيش الأخيرة عن حماية "مقدسات الدولة" بدلاً من "النظام" تعكس تراجعًا في الدعم المطلق للسلطة الحاكمة.

أشار عبد الفتاح إلى أن وتيرة تسارع الاحتجاجات جغرافيًا وديموغرافيًا، مع الأزمة الاقتصادية الخانقة، تضع النظام في مأزق تاريخي قد يؤدي إلى انهياره الوشيك خلال الأيام القليلة القادمة.