تُعد نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية أحد أبرز المؤشرات الدالة على مستوى التفاعل الشعبي مع الحياة السياسية، وبين دورة انتخابية وأخرى، تتباين الأرقام تبعًا للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن طبيعة المناخ العام المحيط بالعملية الانتخابية.

انتخابات 2026.. أعلى نسب المشاركة في السنوات الأخيرة

سجلت انتخابات مجلس النواب 2026 أعلى نسبة مشاركة مقارنة بالدورات السابقة، إذ أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نسبة المشاركة بلغت 32.41%، بعد أن أدلى 22 مليونًا و657 ألفًا و211 ناخبًا بأصواتهم، من إجمالي 69 مليونًا و891 ألفًا و913 ناخبًا مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

وأوضح رئيس الهيئة، أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 21 مليونًا و150 ألفًا و656 صوتًا، مقابل مليون و506 آلاف و555 صوتًا باطلًا.

انتخابات 2020.. مشاركة محدودة في ظل ظروف استثنائية

بلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020، في المرحلة الثانية 29.5%، بحسب ما أعلنه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات آنذاك، حيث أدلى نحو 9.2 مليون ناخب بأصواتهم من أصل 31 مليون ناخب يحق لهم التصويت في هذه المرحلة.

وجرت الانتخابات في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، مع تطبيق إجراءات احترازية مشددة داخل اللجان الانتخابية، شملت ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وهو ما اعتبره مراقبون أحد العوامل المؤثرة على نسب الإقبال.

انتخابات 2015.. متوسط مشاركة دون الـ30%

أما انتخابات مجلس النواب 2015، فقد أظهرت الإحصاءات الرسمية أن متوسط نسبة المشاركة في المرحلتين بلغ 28.3%، باستثناء أربع دوائر مؤجلة، فيما سجلت هذه الدوائر نسبة مشاركة أقل وصلت إلى 19.4%.

وكشفت الأرقام عن ارتفاع نسبي في نسبة الأصوات الباطلة، إذ بلغت 9.5% في المرحلة الأولى، و6.8% في المرحلة الثانية، بينما سجلت 5.6% في الدوائر المؤجلة، بمتوسط عام قدره 7.3%.

واكتمل التشكيل القانوني للمجلس بانتخاب 568 عضوًا، إلى جانب تعيين 28 نائبًا بقرار جمهوري، ليصل إجمالي عدد الأعضاء إلى 596 نائبًا.

انتخابات 2010

في انتخابات مجلس الشعب 2010، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى بلغت 35%، وهي من أعلى النسب المسجلة.

