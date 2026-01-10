إعلان

الشعبة تكشف عن توقعاتها لأسعار الدواجن في رمضان

كتب- حسن مرسي:

07:15 م 10/01/2026

أسعار الدواجن

أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة وخاصة في شهر رمضان ستتحدد بناءً على التكلفة الفعلية لإنتاج الدجاجة.

خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الشمس"، أشار السيد، إلى أن الإقبال على الدواجن يرتفع بنسبة قد تصل إلى 25% خلال رمضان، وهو ما قد يدفع الأسعار للصعود، مُوضحًا أن انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج قد يؤدي في المقابل لتراجع الأسعار أيضًا.

وأضاف أن التكلفة الحالية لكيلو الدواجن لدى المُنتج تبلغ حوالي 75 جنيهًا، لكنها ترتفع عند وصولها للمستهلك، مؤكدًا أن هذا الفرق يزيد الأعباء على المواطن في رمضان.

وتابع أن سعر الكتكوت انخفض من 35 إلى 29 جنيهًا، مُؤكدًا أن السعر العادل له لا ينبغي أن يتجاوز 20 جنيهًا، وهو ما يمثل عاملًا أساسيًا في ارتفاع الأسعار النهائية.

ولفت رئيس الشعبة إلى أن أسعار البط والرومي والدواجن البلدي تتأثر مباشرةً بتقلبات سوق الدواجن البيضاء، موضحًا أن أي انخفاض في أسعار الأخيرة يؤدي تلقائيًا إلى هبوط في أسعار الطيور الأخرى، مما ينعكس إيجابًا على جيوب المستهلكين.

وأشار إلى أن السوق يشهد حاليًا استقرارًا نسبيًا في الأسعار، مؤكدًا أن المتابعة الدقيقة ستستمر خلال الأيام القليلة المقبلة لضمان عدم حدوث زيادات مفاجئة قبل رمضان.

وشدد رئيس الشعبة على أهمية التنسيق بين المنتجين والتجار لضمان وصول الدواجن بأسعار مناسبة، وحاثًا المواطنين على الشراء وفق الأسعار الراهنة وعدم الانسياق وراء أي مضاربات سعرية.

أسعار الدواجن شعبة الدواجن عبد العزيز السيد

