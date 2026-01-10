إعلان

غدًا.. مجلس النواب يستقبل الفائزين بالجولة الأخيرة من الانتخابات

كتب : نشأت علي

06:59 م 10/01/2026

مجلس النواب

صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأن الأمانة العامة للمجلس، تلقت اليوم السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦ من الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات الجولة الأخيرة من انتخابات مجلس النواب، التي أعلنتها الهيئة اليوم بفوز عدد ٤٩ نائباً في الدوائر المتبقية.

وأشار أمين عام مجلس النواب، إلى أن الأمانة العامة للمجلس قامت بتسجيل بيانات النواب الفائزين وتم إخطارهم بالحضور باكر إلى لجان استقبال النواب الجدد بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة لاستلام كارنيهات العضوية واستيفاء باقي استمارات العضوية واستلام التابلت وتفعيله للتمكن من تلقي وإرسال كافة الأدوات البرلمانية فور بدء الفصل التشريعي الثالث.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة للمجلس انتهت خلال الأيام الماضية من تسليم كارنيهات العضوية لنحو ٤٩٦ نائباً من النواب السابق إعلان فوزهم بنظامي الفردي والقائمة، وستنعقد لجان الاستقبال غداً الأحد ١١ يناير لتسليم باقي كارنيهات العضوية.

مجلس النواب أحمد مناع انتخابات مجلس النواب

