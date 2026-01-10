كشف مصدر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، البدء في إنشاء محطة محولات جديدة لتغذية مدينة الصناعات النسيجية بمحافظة المنيا، في إطار خطة الدولة لدعم المناطق الصناعية وتأمين التغذية الكهربائية المستقرة للمشروعات الإنتاجية.

وأكد المصدر، في تصريحات أدلي بها إلى مصراوي، أن المحطة الجديدة تأتي ضمن مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، بما يسهم في تلبية الأحمال المتوقعة للمدينة الصناعية، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة، خاصة مع التوسع في إقامة المصانع وزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعات النسيجية.

ونوه إلى أن المحطة ستعمل على رفع كفاءة الشبكة بالمنطقة، وتقليل الفقد، وتحسين مستوى الخدمة، بما يدعم خطط التنمية الصناعية بمحافظة المنيا، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، ويساعد على خلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يتم وفق جدول زمني محدد، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الالتزام بكافة المواصفات الفنية ومعايير السلامة، تمهيدًا لدخول المحطة الخدمة بالتزامن مع مراحل التشغيل المختلفة للمدينة الصناعية.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجه الدولة نحو دعم البنية التحتية لقطاع الكهرباء، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والصناعية، وداعمًا رئيسيًا لخطط توطين الصناعة وزيادة الصادرات.

