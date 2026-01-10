"مدبولي" يتابع مع المرضى جودة خدمات مستشفى أورام دار السلام

كتب- محمد سامي:

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقده مشروع أعمال التطوير بمستشفى أورام دار السلام "هرمل سابقًا"، على القيام بزيارة غير مرتبة للمبنى القائم للمستشفى وإجراء عدد من الحوارات الودية مع بعض المترددين للتعرف عن قرب عن مستوى الخدمات المقدمة من خلال المستشفى، خاصة بعد انتقال الإدارة لمعهد جوستاف روسي الفرنسي.

وقد شددوا جميعًا، وفق بيان مجلس الوزراء اليوم، على ما لمسوه من تطور في تقديم الخدمات الطبية، وتحسن في مستوى الأداء لهذه الخدمات.

وسأل رئيس الوزراء مرضى من السيدات الحضور، عن مستوى الخدمة، وتوافر الأطباء والأدوية، وأكدن الرضا عن مستوى الخدمة المقدمة.

