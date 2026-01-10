إعلان

فيديو.. مدبولي يتفقد تطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل"

كتب : محمد عبدالناصر

12:30 م 10/01/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو لتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى أورام دار السلام "هرمل".

جاء ذلك؛ ضمن جولة رئيس الوزراء التفقدية لأعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بمحافظتي القاهرة والجيزة.

بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار