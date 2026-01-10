فيديو.. مدبولي يتفقد تطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل"

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو لتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى أورام دار السلام "هرمل".

جاء ذلك؛ ضمن جولة رئيس الوزراء التفقدية لأعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بمحافظتي القاهرة والجيزة.

اقرأ أيضًا:

هل تأثر القاع الأرضي لبحيرة سد النهضة بكميات المياه؟.. شراقي يوضح

7 أمصال علاجية مجانية تقدمها الصحة للمواطنين.. إليك طريقة الحصول عليها

طقس شديد البرودة يضرب أغلب أنحاء البلاد.. وتحذير للمزارعين