تداول 11 ألف طن بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي بهيئة موانئ البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بعدد 12 سفينة.

وقال المركز، في بيان، إنه تم تداول 11000 طن بضائع و861 شاحنة و72 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع و520 شاحنة و53 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع و341 شاحنة و19 سيارة.

يغادر ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهي Alcudia Express، Poseidon Express والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Alcudia Express والحرية.

وشهد ميناء نويبع تداول 4000 طن بضائع و361 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى آور، الحسين، سينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2000 راكب بموانيها.

