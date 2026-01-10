إعلان

تداول 11 ألف طن بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر

كتب : محمد نصار

12:11 م 10/01/2026

موانئ البحر الاحمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المركز الإعلامي بهيئة موانئ البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بعدد 12 سفينة.

وقال المركز، في بيان، إنه تم تداول 11000 طن بضائع و861 شاحنة و72 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع و520 شاحنة و53 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع و341 شاحنة و19 سيارة.

يغادر ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهي Alcudia Express، Poseidon Express والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Alcudia Express والحرية.

وشهد ميناء نويبع تداول 4000 طن بضائع و361 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى آور، الحسين، سينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2000 راكب بموانيها.

اقرأ أيضًا:

هل تأثر القاع الأرضي لبحيرة سد النهضة بكميات المياه؟.. شراقي يوضح

7 أمصال علاجية مجانية تقدمها الصحة للمواطنين.. إليك طريقة الحصول عليها

طقس شديد البرودة يضرب أغلب أنحاء البلاد.. وتحذير للمزارعين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موانئ البحر الأحمر حركة الواردات بموانئ البحر الأحمر حركة الصادرات بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا ميناء نويبع

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أسطورة الجمال.. 12 صورة لزوجة عواد والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

أسطورة الجمال.. 12 صورة لزوجة عواد والجمهور يعلق

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي
نصائح طبية

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

الوطنية للانتخابات تعلن اليوم آخر نتائج انتخابات مجلس النواب | تفاصيل
حوادث وقضايا

الوطنية للانتخابات تعلن اليوم آخر نتائج انتخابات مجلس النواب | تفاصيل
ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح
زكاة و مواريث

ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح

الإحصاء: معدل التضخم السنوي يتراجع إلى 10.3% خلال ديسمبر الماضي
اقتصاد

الإحصاء: معدل التضخم السنوي يتراجع إلى 10.3% خلال ديسمبر الماضي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان