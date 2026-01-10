تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

بعد وصف المالية تقريرها عن الديون بـ"المضلل".. فهيمة زايد: الوزارة لم ترد على الأرقام

كشفت فهيمة زايد، مراسلة قناة "العربية بزنس" في مصر، عن تفاصيل التقرير الذي أعدته حول الدين المحلي، والذي وصفته وزارة المالية بأنه "مضلل".

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية": "أنا معترفة أن الاقتصاد المصري في تحسن والمؤشرات جيدة، لكني أراقب سوق الدين وألاحظ أن الإصدارات زادت بشكل كبير جدًا العام الماضي".

عمرو أديب: آليات السوق دهست الناس.. والحكومة لن تترك الدواجن ترتفع

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الجميع يتحدث عن ارتفاع أسعار الدواجن، مشيرًا إلى أن لا أحد يذكر انخفاضها لأشهر طويلة تحت التكلفة، مؤكدًا أن ضبط الأسعار ضروري لاستمرار الإنتاج وحماية المواطن.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن وزير الزراعة تحدى المنتجين صراحة بأنه إذا عاد الارتفاع فسوف يستورد دواجن مجمدة، مشيرًا إلى أن هذا الموقف لم يحدث منذ زمن طويل في أي سلعة.

وزير الزراعة يكشف السبب في ارتفاع أعداد الكلاب الضالة وخطة السيطرة عليها

كشف المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تقديرات لأعداد الكلاب الضالة في مصر، مشيرًا إلى أنها تتراوح بين 8 و14 مليون كلب.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية": "الأرقام المتداولة غير مؤكدة، لكننا لنقل إن العدد ما بين 8 إلى 14 مليون كلب ضال، وهو الرقم الفعلي تقريبًا".

وزير الزراعة: لا مبرر لارتفاع سعر الكتكوت من 8 لـ35 جنيهًا.. آلياتنا لضبط السوق ستكون حاسمة

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حجم صناعة الدواجن في مصر، مؤكدًا أنها استثمارات تقترب من 100 مليار جنيه ويعمل بها أكثر من 3 ملايين مواطن.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لدينا أكثر من 38 ألف منشأة تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، و16 مليار بيضة"، مستبعدًا أي مبرر للتلاعب بالأسعار.

المنتج تحمل خسائر فادحة.. الشعبة: أسعار الدواجن انخفضت 4 أشهر تحت التكلفة

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن الخطاب العام يتجاهل جانبًا مهمًا في سوق الدواجن، مشيرًا إلى أن الجميع يتحدث عن ارتفاع الأسعار، بينما لا يُسمع أحد عندما تنخفض، على الرغم من أن ضبط الأسعار هو ما يضمن استمرار الإنتاج.

وقال خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الشمس"، إن أسعار الدواجن ظلت منخفضة لمدة 4 أشهر، موضحاً أنها كانت في المزرعة تتراوح بين 53 و57 جنيهاً، وهي أسعار "غير عادلة للمنتج".