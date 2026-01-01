إعلان

المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة يستضيف خبيرًا أمريكيًا

كتب : محمد سامي

10:00 م 01/01/2026

المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، استضافة المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، خبيرًا أمريكيًا متخصصًا في جراحات وتدخلات الأوعية الدموية والشريان الأورطي الباطني والصدري.

وأوضح منشور عبر صفحة المتحدث العسكري على "فيسبوك"، أن الدكتور مايكل وايلدرمان، خبير جراحات بمستشفى هاكنساك يونيفيرسيتى ميديكال سنتر في نيوجيرسي، سيزور المجمع الطبي في الفترة من 3 إلى 11 يناير الجاري.

ويمكن الاستعلام عن التفاصيل عبر الرقم: 01284447858.

المجمع الطبي للقوات المسلحة الدكتور مايكل وايلدرمان خبير أمريكي بالمجمع الطبي للقوات المسلحة

