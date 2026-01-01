المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة يستضيف خبيرًا أمريكيًا

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، استضافة المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، خبيرًا أمريكيًا متخصصًا في جراحات وتدخلات الأوعية الدموية والشريان الأورطي الباطني والصدري.

وأوضح منشور عبر صفحة المتحدث العسكري على "فيسبوك"، أن الدكتور مايكل وايلدرمان، خبير جراحات بمستشفى هاكنساك يونيفيرسيتى ميديكال سنتر في نيوجيرسي، سيزور المجمع الطبي في الفترة من 3 إلى 11 يناير الجاري.

ويمكن الاستعلام عن التفاصيل عبر الرقم: 01284447858.

