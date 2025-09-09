إعلان

هل يجوز التحايل بالزواج العرفي للحصول على المعاش؟.. الإفتاء توضح

10:11 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

الدكتور علي فخر أمين الفتوى

كتبت- داليا الظنيني:

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم التحايل بالزواج العرفي بغرض استمرار حصول المرأة على معاش والدها بعد الطلاق.

وخلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أكد "فخر"، أن المعاش حق مشروع تنظمه الدولة وفق ضوابط محددة، من بينها أحقية المطلقة التي لا عائل لها في الاستفادة من معاش والدها، شريطة أن يكون الطلاق رسميًا موثقًا.

وأضاف أن لجوء بعض النساء إلى الطلاق الصوري بغرض الحصول على المعاش، ثم العودة للزوج بعقد عرفي، يُعد تحايلًا على القانون والشرع، وأخذًا للمال بغير وجه حق، وهو أمر لا يجوز.

وشدد أمين الفتوى، على أن مثل هذه الممارسات تفتقد البركة، داعيًا إلى البحث عن وسائل مشروعة لدعم الأسر محدودة الدخل، سواء عبر العمل أو من خلال مؤسسات الدولة والجهات الخيرية.

واختتم نصيحته بالتأكيد على أهمية التزام الأسر بالقيم الأخلاقية والشرعية في معاملاتهم، لضمان الاستقرار والبركة في حياتهم.

علي فخر الزواج العرفي المعاش
