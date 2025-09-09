القاهرة- أ ش أ:

أشاد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم بجهود الفلاح المتواصلة لخدمة الاقتصاد، وتحقيق الأمن الغذائي على مر السنوات، متوجها بالتهنئة لجموع الفلاحين المصريين، بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح، والذي يأتي في التاسع من سبتمبر كل عام؛ تكريماً للفلاح المصري على جهوده.

وأكد وزير الري أن هذا الاحتفال يأتي وقد أوشك موسم أقصى الاحتياجات المائية على الانتهاء بنجاح، والذي بذلت خلاله أجهزة الوزارة جهوداً كبيرة لضمان مرور هذا الموسم بنجاح؛ مع الوفاء باحتياجات كافة المنتفعين للمياه بالكميات والتوقيتات المناسبة.

وأوضح الدكتور سويلم أن نجاح الموسم الصيفي الحالي تحقق بمشاركة إيجابية من المزارعين أنفسهم بالالتزام بتطبيق المناوبات وتطهير المساقي الخصوصية والحفاظ على المجاري المائية من التعديات أو إلقاء المخلفات؛ بالتكامل مع ما بذلته أجهزة الوزارة من مجهودات كبيرة لتطوير وصيانة كافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية، مناشداً مزارعي مصر بالاستمرار في مشاركتهم الإيجابية مع الوزارة لضمان الاستمرار في حسن إدارة المياه.

وشدد سويلم على أهمية الدور الحيوي لروابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية للمساهمة مع أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية وحمايتها من التلوث والتعديات.

وقال إنه تم تطوير منظومة توزيع المياه وفكر الإدارة خلال الفترة الماضية لمواجهة الطلب على مياه الري والشرب خلال الموسم الصيفي من خلال المتابعة المستمرة للمناسيب والتصرفات المائية والتعامل بشكل فوري ومرن مع طلبات المنتفعين المختلفة، حيث شهدت فترة أقصى الاحتياجات المائية إجراء المناورات اللازمة على الترع والرياحات الرئيسية والتعامل بشكل مرن مع القناطر الرئيسية لتحقيق الاتزان المائي لشبكة الري؛ بالإضافة إلى المرور الدروي المكثف من مهندسي توزيع المياه على شبكة الري لمتابعة تطبيق المناوبات وتنفيذ أعمال قياس التصرفات المائية لتحقيق عدالة التوزيع بين إدارات الري، والتنسيق بشكل دائم بين الإدارة المركزية لشئون المياه ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل محطات الرفع على النيل والترع الرئيسية، والتنسيق مع الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية للتنفيذ الفوري لأي تطهيرات مطلوبة بالترع.