رئيس الوزراء: استثمارات مراسي البحر الأحمر تقترب من تريليون جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر بوصلة الاستثمار، حيث نشهد اليوم توقيع شديد التميز وسيكون نقلة نوعية في البحر الأحمر حيث تم توقيع عقد إنشاء مشروع مراسي البحر الأحمر.

وأضاف مدبولي أن هذا المشروع يأتي باستثمارات تقارب الترليون جنيه، كما سيوفر 150 ألف فرصة عمل أثناء تنفيذ المشروع و25 ألف فرصة عمل دائمة.

وتابع: بتكلم اليوم عن شراكة مع شركتين من أكبر شركات المنطقة العربية وهما شركة إعمار الإمارتية وشركة سيتي ستارز السعودية، والذين يضعون حجر أساس مشروع عملاق موجود في البحر الأحمر وهو مراسي البحر الأحمر

وأكد أن هذا المشروع سيضم 4 آلاف شقة فندقية، كما ستمتلك الدولة حصة بنائية من هذا المشروع.