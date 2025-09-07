إعلان

رئيس الوزراء: استثمارات مراسي البحر الأحمر تقترب من تريليون جنيه

07:52 م الأحد 07 سبتمبر 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر بوصلة الاستثمار، حيث نشهد اليوم توقيع شديد التميز وسيكون نقلة نوعية في البحر الأحمر حيث تم توقيع عقد إنشاء مشروع مراسي البحر الأحمر.

وأضاف مدبولي أن هذا المشروع يأتي باستثمارات تقارب الترليون جنيه، كما سيوفر 150 ألف فرصة عمل أثناء تنفيذ المشروع و25 ألف فرصة عمل دائمة.

وتابع: بتكلم اليوم عن شراكة مع شركتين من أكبر شركات المنطقة العربية وهما شركة إعمار الإمارتية وشركة سيتي ستارز السعودية، والذين يضعون حجر أساس مشروع عملاق موجود في البحر الأحمر وهو مراسي البحر الأحمر

وأكد أن هذا المشروع سيضم 4 آلاف شقة فندقية، كما ستمتلك الدولة حصة بنائية من هذا المشروع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مراسي البحر الأحمر مصطفى مدبولي مجلس الوزراء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان