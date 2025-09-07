قصص إنسانية ونجاح من قلب التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات

كتب- أحمد السعداوي:

استعرضت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، نماذج من القصص الإنسانية التي تُكتب في مختلف محافظات التطبيق، وتفتح أبواب الأمل أمام الأسر المستفيدة، وتمنحهم حياة جديدة عبر تدخلات طبية دقيقة تُجرى تحت مظلتها دون أعباء مالية تُذكر.

وقال بيان صادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الأحد، إنه يومًا بعد يوم، تتجسد إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل في إثبات قدرتها على أن تكون المظلة الصحية الآمنة لكل المصريين؛ حيث تحوّلت المنظومة خلال السنوات الأخيرة إلى نموذج مميز في تقديم خدمات طبية متكاملة ذات جودة عالية، جعلت من الحق في الصحة واقعًا ملموسًا في حياة المواطنين.

وأضاف البيان: وقد أثبتت هذه التجارب التي يتم استعراضها لعدد من المستفيدين، أن الحق في العلاج أصبح واقعًا لكل مواطن، وأن التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل باتت اليوم نموذجًا يُحتذى به، يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الصحية وتقديم خدمات طبية متكاملة، تحمي كل مواطن من أعباء المرض وتمنحه الفرصة لحياة كريمة.

وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل استعدادها التام لتغطية التكاليف المالية المطلوبة لمختلف التدخلات الجراحية، وفي نفس الوقت جاهزيتها للتعاقد مع جميع مقدمي الخدمة الصحية؛ سواء من القطاع الخاص أو الحكومي أو الأهلي، بشرط الحصول على الاعتماد المطلوب من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ لمنح المستفيدين الحق في اختيار مقدم الخدمة المناسب لهم.

الإسماعيلية.. زرع قرنية يعيد النظر لسيدة فقدت الأمل

في محافظة الإسماعيلية، استعرضت المستفيدة "أ.ف.خ" قصة معاناتها التي استمرت لسنوات مع التليف الشديد في القرنية، جعلت الرؤية شبه مستحيلة، ومثل هذه العمليات عادة ما تصل تكلفتها خارج المنظومة إلى ما يزيد على 350 ألف جنيه، وهو مبلغ يستحيل على أسرة متوسطة أو محدودة الدخل تحمله.

وبدأت رحلة العلاج من الوحدة الصحية التابعة لمحل سكنها، عبر الحجز بالخط الساخن للتأمين الصحي الشامل. وفي الوحدة جرى فتح ملف طبي محدث، ثم خضعت لكشف أولي لدى طبيب الرمد، الذي أوصى بعرضها على استشاري متخصص. بعد الفحص، تبيّن أن الحالة تستلزم تدخلًا عاجلًا عبر عملية زرع قرنية.

وجاء دور فرع هيئة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية؛ إذ قامت إدارة شؤون المستفيدين بخطوات سريعة، شملت إحالتها إلى مركز متخصص للعيون من شبكة مقدمي الخدمات المتعاقدين من القطاع الخاص وهو مركز الجوهرة للعيون، أحد المراكز المتخصصة والمتعاقدة مع شبكة التأمين الصحي الشامل، وجرى التنسيق الكامل لإجراء العملية على نفقة المنظومة، مع مساهمة رمزية بسيطة.

واستعادت المريضة، بعد نجاح العملية، قدرتها على الإبصار تدريجيًّا، لتتحول قصتها من معاناة طويلة إلى بداية جديدة، فبالنسبة لها ولأسرتها لم يكن الأمر مجرد تدخل جراحي، بل كان استعادة للحياة.. وأكدت أسرة المريضة في رسالة مكتوبة لمسؤولي الفرع، أن ما تحقق كان بمثابة إنقاذ لحياة ابنتهم وإعادة الأمل إليها، وأضافت قائلة: "التأمين الصحي الشامل رجّع لنا الأمل من جديد، وأنقذ بنتنا من معاناة مكنّاش هنقدر نتحملها وحدنا، ربنا يجازي كل القائمين على المنظومة خير".

زراعة كبد.. حين تهب الأم الحياة مرتَين

قصة أخرى من محافظة الإسماعيلية، لشاب يبلغ من العمر 16 عامًا عاش تجربة قاسية مع تليف حاد بالكبد، فالمرض كان يتطور سريعًا، وبعد عرضه على لجنة طبية متخصصة في أمراض الكبد، تقرر إجراء عملية زراعة كبد عاجلة.

وجرى استكمال جميع الفحوصات والإجراءات من خلال فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، وصولًا إلى تحويله إلى معهد الكبد بشبين الكوم، أحد المراكز المعتمدة والمتخصصة ضمن شبكة مقدمي الخدمة.

وأُجريت العملية بنجاح كامل على نفقة التأمين الصحي الشامل، الذي تكفل بكل التكاليف المطلوبة، وبعد أسابيع من المتابعة الدقيقة والرعاية المكثفة، خرج الشاب إلى حياته الجديدة، وقد تحولت القصة من مأساة إلى شهادة حيّة على دور منظومة التأمين الصحي الشامل في إنقاذ الأرواح، وأكدت أسرة الشاب أن ما تحقق لم يكن ممكنًا دون دعم نظام التأمين الصحي الشامل الذي تكفّل بتغطية العملية الباهظة بالكامل.

بورسعيد.. شاب يستعيد الحياة بزراعة كُلى

وشهدت المنظومة في محافظة بورسعيد قصة مؤثرة لشاب يُدعى "م. ا. ن"، يبلغ من العمر 17 عامًا، كان يعاني فشلًا كلويًّا متقدمًا، والأسرة وجدت نفسها أمام تحد يفوق قدراتها، فتكلفة عمليات زراعة الكُلى في الظروف العادية تتخطى آلاف الجنيهات، لكن من خلال التأمين الصحي الشامل، تم إجراء جميع الفحوصات اللازمة مجانًا، وأُثبت تطابق أنسجة والده المتبرع، وبعد استكمال الإجراءات، جرى تحويله إلى مركز 30 يونيو بالإسماعيلية، حيث تمت العملية في بيئة طبية متخصصة ومجهزة.

وخرج الشاب من الجراحة بحالة مستقرة، ولم تتحمل الأسرة أية تكلفة، وأكد والد المستفيد في رسالته للهيئة: "لم نكن نستطيع تحمل تكاليف مثل هذه العملية الباهظة، لكن التأمين الصحي الشامل كان عونًا وسندًا لنا، أنقذ حياة ابني ووهبنا الأمل من جديد".

بورسعيد... طفلة تنجو من الفشل الكلوي

قصة أخرى في بورسعيد بطلتها طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، كانت تعاني فشلًا كلويًّا حادًّا، والأسرة كانت عاجزة عن مواجهة التكلفة المالية الباهظة لعملية زراعة كُلى، لكن رحلة العلاج بدأت من فحوصات شاملة على نفقة التأمين الصحي الشامل، ثم تم تحويلها إلى مركز 30 يونيو أيضًا، والأم هي التي تبرعت بكليتها، لتمنح طفلتها الحياة من جديد.

وتمت العملية بنجاح كامل، وخرجت الطفلة من المستشفى بحالة جيدة، دون أي أعباء مالية. بالنسبة إلى الأسرة، فقد كانت المنظومة طوق نجاة حقيقيًّا، وأكدت والدة الطفلة في تصريح لها: "منظومة التأمين الصحي الشامل أنقذت حياة ابنتي، ووفرت لنا رعاية لم نكن نستطيع تحمل تكلفتها وحدنا، وهذا النظام هو طوق نجاة حقيقي للأسر المصرية".

السويس.. جراحة عاجلة نادرة لطفلة

تمكن الفريق الطبي في محافظة السويس من التعامل مع حالة نادرة للطفلة (ف. أ) التي كانت تعاني ارتجاعًا بالكلى "حالب مزدوج"، حيث تم تحويلها بشكل عاجل إلى مستشفى أبو الريش لإجراء هذه العملية الدقيقة والطارئة.

وأشاد ذوو الحالة بسرعة الاستجابة من قبل المنظومة، وتيسير جميع الإجراءات اللازمة دون أي معوقات، بدءًا من مرحلة الإحالة وحتى إجراء التدخل الطبي وخروج المريضة من المستشفى بحالة مستقرة.. وأكدت أسرة المستفيدة أن ما تم تقديمه يعكس مدى جاهزية منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس لخدمة المواطنين، وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة في التخصصات الدقيقة، معربين عن شكرهم وتقديرهم للهيئة والقائمين عليها.

علاج مسنة تعاني ضيقًا شديدًا بالصمام الأورطي

وكان هناك نموذج آخر في السويس لمستفيدة تدعي "ه. م. ح" البالغة من العمر 76 عامًا، تعاني ضيقًا شديدًا بالصمام الأورطي، وتم عمل زرع الصمام الأورطي عن طريق القسطرة (TAVI)، وتم إصدار خطاب الإحالة بتاريخ 25 مارس الماضي بمستشفى النيل البدراوي - كليوباترا، وتم دخول المستشفى بتاريخ 26 مارس 2025 وتاريخ الخروج 29 مارس 2025، وقيمة العملية بمبلغ 766 ألف جنيه، ودفع المستفيد 450 فقط وأقام بغرفة أولى ممتاز.

إنقاذ حياة طفل مصاب بالتهاب مناعي بالمخ

نموج ثالث في السويس لطفل "ر. ع" الذي كان يعاني التهابًا مناعيًّا بالمخ، وهي حالة حرجة قد تهدد الحياة إذا لم يتم التدخل السريع. وبعد إجراء الفحوصات الطبية، قرر الفريق الطبي تحويل الطفل بشكل عاجل إلى مستشفى ابن سينا بالقاهرة لإجراء عملية بزل للنخاع وباقي الخدمات الطبية اللازمة، وذلك بعد التنسيق السريع مع خدمة العملاء، وإنهاء كل الإجراءات في وقت قياسي بما مكّن من نقل الطفل فورًا وإنقاذ حياته.

جنوب سيناء.. عملية قلب مفتوح دون تكلفة مالية

وعانى المستفيد (ر. ص. خ)، في محافظة جنوب سيناء، لفترة طويلة من مشكلات في القلب استدعت تدخلًا جراحيًّا دقيقًا يتمثل في إجراء عملية قلب مفتوح، وهي من العمليات مرتفعة التكلفة التي قد تصل خارج نظام التأمين الصحي الشامل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.

وبدأ المستفيد رحلته في نظام التأمين الصحي الشامل من الوحدة الصحية التابعة لمحل إقامته عبر الحجز بالخط الساخن، ثم تم عرضه على وحدة طب أسرة المزينة، وبعد الفحوصات اللازمة تبين حاجته العاجلة إلى العملية، ليتم إجراؤها بالكامل على نفقة نظام التأمين الصحي الشامل مع مساهمة رمزية بسيطة لا تُقارن بالتكلفة الفعلية. وأكد المستفيد أن هذه الخطوة أنقذته من عبء مالي ضخم، مشيدًا بالدور الحيوي للنظام في توفير الرعاية الطبية المتقدمة بأمان وجودة عالية لكل المواطنين.

تدخل جراحي دقيق في مستشفى رأس سدر

وأجرت المستفيدة (م. أ) في جنوب سيناء أيضًا، تدخلًا جراحيًّا دقيقًا يتمثل في ٣ قسطرة وغسيل كلوي، وهي من العمليات مرتفعة التكلفة التي قد تصل خارج نظام التأمين الصحي الشامل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.

وبدأت رحلتها في نظام التأمين الصحي الشامل من الوحدة الصحية التابعة لمحل إقامتها عبر الحجز بالخط الساخن، ثم تم عرضها على استشاري أوصى بالتحويل إلى مركز متخصص، حيث تم توجيهها إلى "مستشفى رأس سدر". وبعد الفحوصات اللازمة، تبين حاجتها العاجلة إلى العملية، ليتم إجراؤها بالكامل على نفقة نظام التأمين الصحي الشامل مع مساهمة رمزية بسيطة لا تُقارن بالتكلفة الفعلية.

وأكدت المستفيدة (م.أ) أن ما تحقق كان بمثابة إنقاذ لحياتها وإعادة الأمل إليها، حيث قالت: "التأمين الصحي الشامل رجّع لي الأمل من جديد، وأنقذني من معاناة مكنّاش هنقدر نتحملها وحدنا، ربنا يجازي كل القائمين على المنظومة خير."

الأقصر.. رسائل شكر ورعاية متكاملة

بعث المواطن "ك.إ.ح" من محافظة الأقصر بخطاب للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أوضح فيه أن ابنه يعاني تضخمًا في اللوزتين استدعى التدخل الطبي العاجل، حيث تم تحويله من وحدة التأمين الصحي الشامل إلى المستشفى الجامعي لإجراء الجراحة في وقت قياسي، مشيرًا إلى أن المنظومة وفرت جميع الإجراءات اللازمة دون أعباء مالية إضافية على الأسرة.. ووجّه الأب الشكر إلى جميع العاملين بالمنظومة على ما وصفه بـ"الجهود المخلصة التي تعكس اهتمام الدولة بحياة وصحة أبنائها".

لأول مرة.. خدمة تحفيز المخ العميق لمرضى الشلل الرعاش بالأقصر

وفي محافظة الأقصر أيضًا، تم لأول مرة التعاقد على خدمة تحفيز المخ العميق لمرضى الشلل الرعاش، ‎وقد استفاد بالفعل ثلاثة مرضى من هذه الخدمة دون تحمل أية مصروفات، وإجمالي تكلفة تركيب جهاز تحفيز المخ للمريض الواحد قد تتعدى الـ2 مليون جنيه.

ويعكس هذا الإنجاز التزام المنظومة بتوفير أحدث التقنيات العلاجية العالمية داخل صعيد مصر، ويمنح المرضى وأسرهم الأمل في حياة صحية أفضل وجودة حياة أرقى، ويؤكد أن التأمين الصحي الشامل ليس فقط نظامًا طبيًّا، بل أمان وحماية لكل مواطن.

أسوان.. 4 عمليات لزرع نخاع وقوقعة

وفي محافظة أسوان التي شهدت تطبيق المنظومة رسميًّا في يوليو الماضي، تم إجراء عملية زرع نخاع للمريضة " آ.ج. ح" في مستشفى الأورام وأمراض الدم بالمجمع الطبي بالمعادي، وذلك بعد إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الحالة إلى القاهرة لإجراء العملية على نفقة التأمين الشامل، كما تم أيضًا مؤخرًا إجراء ثلاثة حالات زرع قوقعة في كبرى مستشفيات القطاع الخاص المتعاقدة مع المنظومة، بناءً على طلب المُستفيدين بالتوجه لتلك المستشفيات.

قصص النجاح التي شهدتها المنظومة في محافظات المرحلة الأولى للتطبيق "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" ليست أحداثًا عابرة، بل شواهد عملية على نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، في تقديم خدمات طبية وفقًا للمعايير العالمية، بالإضافة لكونها مظلة إنسانية متكاملة، فهي تغطي العمليات الكبرى باهظة التكلفة، وتوفر الفحوصات والتحاليل والأشعة دون مقابل، وتعفي غير القادرين من المساهمات، وتضمن سرعة الاستجابة والتحويل لمراكز متخصصة، تخفف الأعباء المالية عن كاهل الأسر.