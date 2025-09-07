إعلان

عربية النواب: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خريطة طريق شاملة لمستقبل مصر

11:59 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

مجلس النواب- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

أشاد أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بإطلاق الحكومة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، مؤكدًا أنها تمثل محطة مفصلية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمصر، إذ تضع إطارًا متكاملًا يربط بين مستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح «محسب» أن السردية الوطنية تأتي في توقيت مهم للغاية، خاصة مع ما يشهده الاقتصاد العالمي من ضغوط جيوسياسية واضطرابات في سلاسل الإمداد وتداعيات التغير المناخي، مشيرًا إلى أن مصر نجحت رغم هذه التحديات في الحفاظ على استقرار اقتصادي نسبي، وهو ما تجسده هذه الوثيقة كإطار إصلاحي شامل.

وأضاف أن السردية ترتكز على خمسة محاور رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، كفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية، بما يتسق مع الأولويات الوطنية لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية متوازنة بين الأقاليم.

وأكد وكيل اللجنة أن السردية الوطنية تمثل برنامج إصلاح اقتصادي متكامل يعيد تعريف دور الدولة في الاقتصاد ويعزز تنافسيته، مع فتح المجال بشكل أوسع أمام مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.

وأشار إلى أن الحكومة حرصت على الطابع التشاركي والشفاف لهذه السردية، حيث سيتم طرحها للنقاش المجتمعي على مدى الشهرين المقبلين، من خلال جلسات حوارية مع الخبراء والجهات المعنية، بما يُثري الوثيقة ويجعلها إطارًا توافقيًا يجمع حوله مختلف القوى الوطنية.

ونوّه «محسب» إلى أن ما يميز هذه السردية هو ترجمتها لأولويات الإصلاح الهيكلي إلى مستهدفات كمية واضحة بحلول عام 2030، وهو ما يوفر للمستثمرين المحليين والأجانب رؤية دقيقة حول توجهات الدولة الاقتصادية، ويعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

واختتم وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بتأكيد أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تحمل رسالة واضحة بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصدير، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، مع انعكاسات مباشرة على تحسين معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.

اقرأ أيضًا:

أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

مصدر يكشف الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

اليوم.. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب عربية النواب السردية الوطنية التنمية الاقتصادية خريطة طريق شاملة مستقبل مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إعمار تكشف تفاصيل مشروع البحر الأحمر: 900 مليار جنيه اسثمارات متوقعة
15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم