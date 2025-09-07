كتب- نشأت علي:

أشاد أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بإطلاق الحكومة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، مؤكدًا أنها تمثل محطة مفصلية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمصر، إذ تضع إطارًا متكاملًا يربط بين مستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح «محسب» أن السردية الوطنية تأتي في توقيت مهم للغاية، خاصة مع ما يشهده الاقتصاد العالمي من ضغوط جيوسياسية واضطرابات في سلاسل الإمداد وتداعيات التغير المناخي، مشيرًا إلى أن مصر نجحت رغم هذه التحديات في الحفاظ على استقرار اقتصادي نسبي، وهو ما تجسده هذه الوثيقة كإطار إصلاحي شامل.

وأضاف أن السردية ترتكز على خمسة محاور رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، كفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية، بما يتسق مع الأولويات الوطنية لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية متوازنة بين الأقاليم.

وأكد وكيل اللجنة أن السردية الوطنية تمثل برنامج إصلاح اقتصادي متكامل يعيد تعريف دور الدولة في الاقتصاد ويعزز تنافسيته، مع فتح المجال بشكل أوسع أمام مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.

وأشار إلى أن الحكومة حرصت على الطابع التشاركي والشفاف لهذه السردية، حيث سيتم طرحها للنقاش المجتمعي على مدى الشهرين المقبلين، من خلال جلسات حوارية مع الخبراء والجهات المعنية، بما يُثري الوثيقة ويجعلها إطارًا توافقيًا يجمع حوله مختلف القوى الوطنية.

ونوّه «محسب» إلى أن ما يميز هذه السردية هو ترجمتها لأولويات الإصلاح الهيكلي إلى مستهدفات كمية واضحة بحلول عام 2030، وهو ما يوفر للمستثمرين المحليين والأجانب رؤية دقيقة حول توجهات الدولة الاقتصادية، ويعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

واختتم وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بتأكيد أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تحمل رسالة واضحة بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصدير، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، مع انعكاسات مباشرة على تحسين معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.

